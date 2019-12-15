الأهلي يحقق مع فايلر ما لم يحدث منذ جوزيه

رقم رائع في انطلاقة الدوري المصري حققه الأهلي مع مدربه السويسري ريني فايلر، وهو الأمر الذي لم يتحقق منذ أن كان مانويل جوزيه مدربا للقلعة الحمراء.

وتغلب الأهلي على حرس الحدود في الجولة الثامنة للدوري المصري، وهو الفوز السادس على التوالي للفريق الأحمر منذ انطلاق المسابقة محققا العلامة الكاملة من النقاط حتى الآن ومتصدرا جدول الترتيب.

الفوز هو السادس على التوالي للأهلي منذ انطلاق الدوري هذا الموسم، وهذه السلسة من الانتصارات في بداية المسابقة لم يحققه الأهلي منذ مانويل جوزيه.

الأهلي فاز حتى الآن في الدوري على كل من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود.

ويتصدر الفريق الأحمر قمة الدوري بـ18 نقطة وهي العلامة الكاملة من النقاط حتى الآن.

ولم يحقق الفريق الأحمر هذا الأمر منذ موسم 2004/2005 عندما فاز الأهلي في أول 6 مباريات على كل من أسمنت السويس والترسانة والمنصورة والاتحاد السكندري والمصري وبلدية المحلة.

ووقتها حقق الأهلي مع جوزيه الرقم القياسي التاريخي في عدد الفوز في مباريات متتالية منذ انطلاق بطولة الدوري، بالفوز في أول 17 مباراة.

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