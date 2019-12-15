مؤتمر فايلر: الأهم التسجيل وليس توقيت الهدف.. سبب طريقة اللعب وتغيير محمود وحيد

قلل السويسري ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي من أهمية توقيت هدف انتصار فريقه أمام حرس الحدود، مشيرا إلى "الأهم هو التسجيل وليس توقيت الهدف".

الأهلي انتصر بهدف مقابل لا شيء على حساب حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

هدف انتصار الأهلي جاء في الدقيقة 81 عن طريق تسديدة من عمرو السولية. (طالع التفاصيل)

وقال فايلر: "لم أشعر بالقلق من تأخر الانتصار. الحدود كان يدافع منذ اللحظة الأولى وأهدرنا العديد من الفرص".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "بكل تأكيد نستحق الانتصار عن جدارة واستحقاق".

وواصل "الأهم دائما هو التسجيل وليس توقيت الهدف. انتصرنا وكنا نستحق ذلك".

وكشف "أخبرت اللاعبين بين الشوطين بضرورة زيادة التسديد من خارج منطقة الجزاء. التسديد أحد حلولنا لفك الكثافة الدفاعية دائما".

وعن تغيير أسلوب اللعب، قال فايلر: "من المهم التنوع في أسلوب اللعب من أجل مباغتة المنافسين".

وأوضح "إذا استمريت دائما بنفس أسلوب اللعب فالخصوم ستعرف أسلوبك. نضع كل شيء في تفكيرنا".

واعتمد فايلر أمام الحدود على وليد أزارو وجونيور أجايي، قبل أن يُغير الأسلوب في الشوط الثاني ويدفع بـ وليد سليمان بدلا من وليد أزارو.

وقبل الهدف الأول، خرج محمود وحيد ليشارك محمد هاني بدلا منه، فما سبب التغيير؟

أجاب فايلر: "محمود وحيد تعرض لإصابة طفيفة في الرأس إلى جانب مشاركته في العديد من المباريات مؤخرا".

وشرح أسباب مشاركة محمد هاني، قائلا "الهجوم ليس معناه أن تدفع بـ 5 مهاجمين، قد تدفع بلاعب ليس مهاجما ولكنه يزيد من فاعلية هجومك".

وأتم "منذ الدقيقة الأولى ونحن نبحث عن الانتصار ونجحنا في ذلك وهذا هو الأهم".













































































وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 18 في صدارة ترتيب الدوري المصري، وتجمد رصيد الحدود عند النقطة 10 في المركز الثامن.

وقبل الفوز على الحدود انتصر الأهلي على كل من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة.

اقرأ أيضا:

إثارة كبيرة في الدوري المصري

استفاقة يوفنتوس

انتفاضة فيرجسون

انتصار على طريقة مورينيو