مؤتمر فايلر: الأهم التسجيل وليس توقيت الهدف.. سبب طريقة اللعب وتغيير محمود وحيد

الأحد، 15 ديسمبر 2019 - 22:25

كتب : FilGoal

فايلر - الأهلي - حرس الحدود

قلل السويسري ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي من أهمية توقيت هدف انتصار فريقه أمام حرس الحدود، مشيرا إلى "الأهم هو التسجيل وليس توقيت الهدف".

الأهلي انتصر بهدف مقابل لا شيء على حساب حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

هدف انتصار الأهلي جاء في الدقيقة 81 عن طريق تسديدة من عمرو السولية. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة

أرقام من فوز الأهلي على الحدود.. الشباك النظيفة وثامن لاعب يسجل مع فايلر العشري: التعادل كان هدف الحدود أمام الأهلي.. والحظ قهرنا السادس على التوالي.. قذيفة السولية تخترق الحدود وتمنح الأهلي فوزا صعبا

وقال فايلر: "لم أشعر بالقلق من تأخر الانتصار. الحدود كان يدافع منذ اللحظة الأولى وأهدرنا العديد من الفرص".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "بكل تأكيد نستحق الانتصار عن جدارة واستحقاق".

وواصل "الأهم دائما هو التسجيل وليس توقيت الهدف. انتصرنا وكنا نستحق ذلك".

وكشف "أخبرت اللاعبين بين الشوطين بضرورة زيادة التسديد من خارج منطقة الجزاء. التسديد أحد حلولنا لفك الكثافة الدفاعية دائما".

وعن تغيير أسلوب اللعب، قال فايلر: "من المهم التنوع في أسلوب اللعب من أجل مباغتة المنافسين".

وأوضح "إذا استمريت دائما بنفس أسلوب اللعب فالخصوم ستعرف أسلوبك. نضع كل شيء في تفكيرنا".

واعتمد فايلر أمام الحدود على وليد أزارو وجونيور أجايي، قبل أن يُغير الأسلوب في الشوط الثاني ويدفع بـ وليد سليمان بدلا من وليد أزارو.

وقبل الهدف الأول، خرج محمود وحيد ليشارك محمد هاني بدلا منه، فما سبب التغيير؟

أجاب فايلر: "محمود وحيد تعرض لإصابة طفيفة في الرأس إلى جانب مشاركته في العديد من المباريات مؤخرا".

وشرح أسباب مشاركة محمد هاني، قائلا "الهجوم ليس معناه أن تدفع بـ 5 مهاجمين، قد تدفع بلاعب ليس مهاجما ولكنه يزيد من فاعلية هجومك".

وأتم "منذ الدقيقة الأولى ونحن نبحث عن الانتصار ونجحنا في ذلك وهذا هو الأهم".

وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 18 في صدارة ترتيب الدوري المصري، وتجمد رصيد الحدود عند النقطة 10 في المركز الثامن.

وقبل الفوز على الحدود انتصر الأهلي على كل من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة.

اقرأ أيضا:

إثارة كبيرة في الدوري المصري

استفاقة يوفنتوس

انتفاضة فيرجسون

انتصار على طريقة مورينيو

في الدوري الأهلي فايلر حرس الحدود

نرشح لكم

أخر الأخبار

عبد الحفيظ: أتمنى رؤية جهاد جريشة يُدير مباراة لفريق ما لم يُحكم له منذ 4 سنوات 4 دقيقة | مصر
جهاد جريشة يدر لقاء الزمالك والجيش.. ذكريات سيئة مع الأبيض في آخر مباراتين 6 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر فايلر: الأهم التسجيل وليس توقيت الهدف.. سبب طريقة اللعب وتغيير محمود وحيد 31 دقيقة | مصر
أرقام من فوز الأهلي على الحدود.. الشباك النظيفة وثامن لاعب يسجل مع فايلر 47 دقيقة | الدوري المصري
العشري: التعادل كان هدف الحدود أمام الأهلي.. والحظ قهرنا 53 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إسبانيا - فالنسيا (0) (0) ريال مدريد.. حصار ملكي ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 3 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة 4 بالفيديو - عبد الحفيظ ردا على تعاقد الأهلي مع كهربا: "مساء الفل"

قد ينال إعجابك