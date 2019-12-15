الهاني سليمان يلعب دور البطولة وينصر سموحة على أسوان

فاز سموحة على ضيفه أسوان بهدف دون مقابل على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري المصري.

هدف المباراة الوحيد سُجل بواسطة ناصر ماهر قائد سموحة في مطلع الشوط الثاني.

ليرفع سموحة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، بنفس رصيد الزمالك الرابع ولكن بمباراتين زائدتين.

فيما تجمّد رصيد أسوان عند 5 نقاط في المركز 15.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في ثوانيها الأخيرة عندما أهدر أسوان ركلة جزاء كانت كفيلة بخطف نقطة التعادل.

وواصل سموحة تحت قيادة حسام حسن سجله المميز على ملعبه، إذ حقق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي على ضيوفه.

فيما تواصل السجل السلبي لـ أسوان خارج ملعبه، إذ يرجع فوزه الأخير بعيد عن دياره إلى 22 أبريل 2017 على حساب النصر للتعدين بهدف رزاق سيسيه. ومن وقتها لم يفز أسوان في 8 مباريات خارجية متتالية بالدوري المصري.

الشوط الأول لم يشهد الكثير من الإثارة، فكان الهاني سليمان حاضرا لإبعاد فرصة أوميد أوكري في الدقيقة 32.

الهاني سليمان واصل خطف الأضواء في الشوط الأول –كما سيخطفه في الشوط الثاني-، فتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 45 للاعتراض على التحكيم.

في الشوط الثاني تغيّرت النتيجة، عندما سجل ناصر ماهر الهدف الأول لـ سموحة من ركلة جزاء في الدقيقة 52.

صانع ألعاب منتخب مصر الأولمبي المعار من الأهلي، سجل للمباراة الثانية على التوالي في الدوري المصري لأول مرة في مسيرته.

ليس هذا فحسب، بل رفع ماهر رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم، وهو أفضل معدل تهديفي في أي موسم لعبه بمسيرته رغم أن 8 جولات هي كل ما انقضى من عمر الدوري حتى اللحظة.

وعندما اعتقد الجميع أن سموحة في طريقه لحصد نقاط المباراة، احتسب محمود دسوقي حكم المباراة ركلة جزاء لـ أسوان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بحجة وجود لمسة يد على أوكري لاعب سموحة.

لكن إبراهيم القاضي خذل مدربه مجدي عبد العاطي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وأهدر الركلة بتألق جديد من الهاني سليمان الذي أبعدها وتوج نفسه بطلا ختاميا للمواجهة.

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