بالفيديو - انتصار على طريقة مورينيو.. توتنام يعبر ولفرهامبتون في الـ+90

الأحد، 15 ديسمبر 2019 - 18:08

كتب : FilGoal

توتنام

انتصار على طريقة سبيشيال وان جوزيه مورينيو.. توتنام انتظر للوقت القاتل ليحقق فوزا صعبا على ولفرهامبتون على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين لهدف في الجولة الـ17 للدوري الإنجليزي.

وانتظر توتنام للدقيق 91 ليسجل هدف الفوز في شباك ولفرهامبتون ليرتفع رصيده من النقاط إلى 26 في المركز الخامس، وتوقف رصيد أصحاب الأرض عند النقطة 24 في المركز الثامن.

فوز هام جعل توتنام يقترب أكثر من المراكز الأربعة الأولى قبل المواجهة المرتقبة له ضد تشيلسي في الجولة المقبلة من البريميرليج.

أخبار متعلقة

حُسم الأمر؟ تقرير: هولاند يريد يونايتد انتهاء فعاليات رالي مكادي هايتس ٢٠١٩ بتتويج فريق "رحالة توتال" لاعب إنجلترا السابق: صلاح من القلائل الذين يملكون "لمسة ميسي"

هدف التقدم لتوتنام جاء مبكرا في الدقيقة 8 بتسديدة صاروخية من لوكاس مورا من داخل منطقة الجزاء لم يستطع الحارس روي باتريشيو التصدي لها.

واستمر تقدم توتنام في النتيجة إلى أن جاء هدف التعادل بقدم أداما تراوري في الدقيقة 67 بتسديدة لا تصد ولا ترد من أمام منطقة الجزاء مزقت شباك الديوك.

وفرض التعادل نفسه على المباراة إلى أن جاءت اللحظات الحاسمة ليتدخل جوزيه مورينيو.

مورينيو أجرى أول تبديل له في الدقيقة 89 بنزول صانع الألعاب كريستيان إيركسن بدلا من لوكاس مورا.

وفور دخوله أرض الملعب توجه إيركسن لتنفيذ ركلة ركنية ليرسل الكرة بدقة على رأس المدافع يان فيرتونخين الذي لم يرفض الهدية ووضع الكرة في الشباك مسجلا هدف فوز توتنام.

وبعد الهدف وفي الوقت بدلا من الضائع أجرى مورينيو تبديلان دفعة واحدة بنزول الثنائي هاري وينكس وجوان فويس بدلا من ديلي آلي وسون هيونج مين.

لتمر الدقائق المتبقية بسلام على دفاع توتنام ويخرج مورينيو محققا الفوز الرابع له في الدوري مع فريقه الجديد.

اقرأ أيضا:

الأهلي يتحرك لضم مهاجم

كارتيرون يوجه اهتمامه لقطاع الناشئين

تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

ليفربول يعلن قائمته لكأس العالم للأندية

لوكاس مورا توتنام الدوري الإنجليزي جوزيه مورينيو

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل ريال مدريد – زيدان يضحي بـ كاسيميرو لأجل الكلاسيكو.. وعودة ناتشو أمام فالنسيا 14 دقيقة | أوروبا
كيفين دي بروين يتكفل بهم وحيدا.. سيتي يُعذب أرسنال 27 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – بشكتاش يُمنى بهزيمة قاتلة عقب خروج النني 40 دقيقة | المحترفون
سعفان الصغير: الإسماعيلي يمتلك حراس متميزين.. ونرغب في أداء يليق بنا أمام الأهلي 48 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر مورينيو: جازانيجا ذكرني بوالدي.. وتراوري "القطار" أرهقني ساعة | الدوري الإنجليزي
الهاني سليمان يلعب دور البطولة وينصر سموحة على أسوان ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 4 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة

قد ينال إعجابك