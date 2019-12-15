بالفيديو - انتصار على طريقة مورينيو.. توتنام يعبر ولفرهامبتون في الـ+90

انتصار على طريقة سبيشيال وان جوزيه مورينيو.. توتنام انتظر للوقت القاتل ليحقق فوزا صعبا على ولفرهامبتون على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين لهدف في الجولة الـ17 للدوري الإنجليزي.

وانتظر توتنام للدقيق 91 ليسجل هدف الفوز في شباك ولفرهامبتون ليرتفع رصيده من النقاط إلى 26 في المركز الخامس، وتوقف رصيد أصحاب الأرض عند النقطة 24 في المركز الثامن.

فوز هام جعل توتنام يقترب أكثر من المراكز الأربعة الأولى قبل المواجهة المرتقبة له ضد تشيلسي في الجولة المقبلة من البريميرليج.

هدف التقدم لتوتنام جاء مبكرا في الدقيقة 8 بتسديدة صاروخية من لوكاس مورا من داخل منطقة الجزاء لم يستطع الحارس روي باتريشيو التصدي لها.

واستمر تقدم توتنام في النتيجة إلى أن جاء هدف التعادل بقدم أداما تراوري في الدقيقة 67 بتسديدة لا تصد ولا ترد من أمام منطقة الجزاء مزقت شباك الديوك.

وفرض التعادل نفسه على المباراة إلى أن جاءت اللحظات الحاسمة ليتدخل جوزيه مورينيو.

مورينيو أجرى أول تبديل له في الدقيقة 89 بنزول صانع الألعاب كريستيان إيركسن بدلا من لوكاس مورا.

وفور دخوله أرض الملعب توجه إيركسن لتنفيذ ركلة ركنية ليرسل الكرة بدقة على رأس المدافع يان فيرتونخين الذي لم يرفض الهدية ووضع الكرة في الشباك مسجلا هدف فوز توتنام.

وبعد الهدف وفي الوقت بدلا من الضائع أجرى مورينيو تبديلان دفعة واحدة بنزول الثنائي هاري وينكس وجوان فويس بدلا من ديلي آلي وسون هيونج مين.

لتمر الدقائق المتبقية بسلام على دفاع توتنام ويخرج مورينيو محققا الفوز الرابع له في الدوري مع فريقه الجديد.

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