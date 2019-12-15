بالفيديو – رونالدو يستفيق وينصر يوفنتوس على أودينيزي.. وميلان يخذل جماهيره

ارتقى يوفنتوس مؤقتا إلى صدارة الدوري الإيطالي، بفوزه على ضيفه أودينيزي 3-1 في الجولة 16 للدوري الإيطالي.

كريستيانو رونالدو سجل مرتين، قبل أن يضيف ليوناردو بونوتشي الثالث، وكل الأهداف السيدة العجوز سُجلت في الشوط الأول. فيما سجل إجناسيو بوسيتو هدف الضيوف الوحيد.

ليرفع يوفنتوس رصيده إلى 39 نقطة في القمة، في انتظار نتيجة مباراة فيورنتينا وإنتر مساء اليوم الأحد. فيما تجمّد رصيد أودينيزي عند 15 نقطة في المركز 17.

يوفنتوس عاد لطريق الانتصارات محليا بعد سقوطه الكبير أمام لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الماضية.

اللقاء شهد رقما تاريخيا للمخضرم جيانلويجي بوفون، إذ شارك في مباراته رقم 478 بقميص يوفنتوس في مسيرته بالدوري الإيطالي، ليتساوى مع أليساندرو دل بييرو صاحب الرقم القياسي على هذا الصعيد.

يوفنتوس لم ينتظر أكثر من 9 دقائق حتى يفتتح التسجيل بواسطة كريستيانو رونالدو الذي أطلق قذيفة مباغتة من لمسة واحدة، رفع بها أهدافه في المسابقة هذا الموسم إلى 10.

ليكون رونالدو قد سجل 10 أهداف على الأقل في الدوري الذي ينافس فيه للموسم رقم 15 على التوالي، أي منذ موسم 2005\2006 بقميص مانشستر يونايتد.

النجم البرتغالي لم يكتف بهدف واحد، فأضاف هدفا ثانيا في الدقيقة 37 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بينية متقنة من جونزالو إيجوايين.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قتل يوفنتوس المباراة برأسية ليوناردو بونوتشي بعد تمريرة رأسية أخرى من التركي مريح ديميريل.

وعندما كادت المباراة أن تنتهي، سجل البديل الأرجنتيني بوسيتو هدفا متأخرا في الوقت المحتسب بدل من الضائع، لم يشفع لفريقه أودينيزي.

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وفي مباراة ثانية في نفس التوقيت، خذل ميلان جماهيره العريضة واكتفى بالتعادل 0-0 أمام ضيفه ساسولو على ملعب سان سيرو.

ميلان احتفل يوم الجمعة الماضي 13 ديسمبر بذكرى تأسيسه رقم 120، مناسبة استعدت جماهيره المحتشدة للاحتفال بها بواسطة الفوز، لكنه لم يتحقق في النهاية.

واكتفى ميلان برفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر، فيما رفع ساسولو رصيده إلى 16 نقطة في المركز 14.

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وفي مباراة ثالثة، تعرض أتالانتا لهزيمة مفاجئة أمام مضيفه بولونيا بهدفين مقابل هدف واحد، على استاد ريناتو دالارا.

الأرجنتيني المخضرم رودريجو بالاسيو افتتح التسجيل لـ بولونيا في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله أندريا بيولي الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وجاء هدف أتالانتا الوحيد بواسطة الأوكراني رسلان مالينوفسكي في الدقيقة 60، لكنه لم يكن كافيا لعودة أتالانتا الذي أنهى المباراة بأسبقية عددية عقب طرد دانيلو لاعب بولونيا في الدقيقة 88.

ورغم نشوة التأهل إلى الدور الإقصائي لدوري أبطال أوروبا قبل أيام، إلا أن أتالانتا اكتفى اليوم بإبقاء رصيده عند 28 في المركز السادس. فيما رفع بولونيا رصيده إلى 19 نقطة في المركز 11.

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