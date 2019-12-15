انتفاضة فيرجسون.. يونايتد ينجو بالتعادل أمام إيفرتون

الأحد، 15 ديسمبر 2019 - 18:15

كتب : FilGoal

جرينوود - مانشستر يونايتد - إيفرتون

تولى المهمة بشكل مؤقت ووجد نفسه يواجه تشيلسي ثم مانشستر يونايتد. الكل توقع خسارته للـ 6 نقاط ولكنه حصد 4 نقاط وقاد انتفاضة إيفرتون. نحن نتحدث عن دنكان فيرجسون مدرب إيفرتون.

إيفرتون فرض التعادل على مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق على ملعب الأخير في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

دنكان فيرجسون المدرب المؤقت لإيفرتون انتصر على تشيلسي بثلاثية مقابل هدف، وكان على أعتاب الانتصار على يونايتد أيضا لولا هدف ماسون جرينوود.

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شباك يونايتد اهتزت أولا بالخطأ عن طريق فيكتور ليندلوف في الدقيقة 35.

بعد ركلة ركنية وكرة مشتركة بين دافيد دي خيا وثنائي إيفرتون، لتصطدم الكرة في ليندلوف بعد ذلك وتهز شباك يونايتد.

أولى جونار سولشاير فضل الاعتماد في بداية المباراة على نفس القوة الهجومية التي انتصرت في الدربي ضد مانشستر سيتي.

لكن إنقاذ يونايتد جاء من مقاعد البدلاء.

جرينوود شارك في الدقيقة 65 بدلا من جيسي لينجارد ولم ينتظر طويلا ليهز الشباك.

تسديدة أرضية زاحفة من عند حدود منطقة الجزاء من جرينوود هزت شباك إيفرتون وكتبت التعادل لـ يونايتد.

على الجانب الآخر ظهرت لقطة غريبه نوعا ما كان بطلها مويس كين.

فيرجسون مدرب إيفرتون دفع بـ مويس كين في الدقيقة 70، إلا أنه أخرجه من الملعب في الدقيقة 89، ليخرج كين غاضبا من أرض الملعب.

تغيير لم يكن بسبب الإصابة، فما سببه؟ "إهدار بعض الوقت" هذا هو سبب التغيير حسبما صرح مدرب إيفرتون لـ سكاي سبورتس عقب المباراة.

ووصل يونايتد للنقطة 25 في المركز السادس، بينما وصل إيفرتون للنقطة 18 ليصل للمركز الـ 16.

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