خاص سعفان الصغير: الإسماعيلي يمتلك حراس متميزين.. ونرغب في أداء يليق بنا أمام الأهلي

الأحد، 15 ديسمبر 2019 - 20:16

كتب : ياسر الشريف

سعفان الصغير

تحدث سعفان الصغير مدرب حراس المرمى في الإسماعيلي عن حراس مرمى الدراويش، قبل مواجهة الأهلي.

الإسماعيلي انتصر على نادي مصر بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثامنة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال سعفان الصغير: "نعاني حاليا من إهدار الفرص السهلة أمام المرمى".

أخبار متعلقة

المنياوي: الأداء أمام نادي مصر لا يليق بـ الإسماعيلي.. ونلعب ودية استعدادا للأهلي السلحدار: الإسماعيلي مثل ليفربول.. ونسعى لحل أزمة الفرص الضائعة قبل لقاء الأهلي مدرب الإسماعيلي: الأخطاء الفردية وراء شكل الأداء أمام مصر.. والأهم الانتصار الإسماعيلي يحقق الانتصار الثاني تواليا بهدف في مرمى نادي مصر بالدوري

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "النجاح في استغلال تلك الفرص سيساهم في إظهارنا بشكل أفضل، ويجعل المنافس متمسكا بآماله في تعديل النتيجة".

وتابع "الإسماعيلي يمتلك حراس مرمى متميزين للغاية وليس فقط محمد مجدي".

وأكمل حديثه قائلا: "مساعدة الحارس عندما يخطأ ومنحه الثقة، يساهم في رفع مستواه وظهوره بشكل أفضل".

وأشار "حدث معي ذلك سابقا عندما كنت حارسا في الإسماعيلي وأراد البعض الاستغناء عني بسبب الأخطاء ولكن مساندة المسؤولين في قطاع الناشئين ومدربي وقتها ساهما في استمراري وبعد ذلك تألقي والحفاظ على مركزي كأساسي".

واستكمل "تلك السياسية تساعد حراس المرمى. ولا اهتم لاتهامي من البعض بالتقصير مع الحراس. اهتمامي فقط بالعدل بين حراس المرمى".

وتطرق مدرب حراس الإسماعيلي للحديث عن لقاء الأهلي قائلا "نرغب في تقديم أداء يليق بنا أمام الأهلي".

وأتم "موقفنا تحسن في الدوري وهدفنا الاستمرار على نفس النهج وتحسن الأداء أكثر وأكثر".

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 13 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن الزمالك الذي يواجه طلائع الجيش.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس مؤقتا بعد خوض 8 مباريات.

بينما تجمد رصيد نادي مصر عند 7 نقاط من ثماني مباريات في المركز الرابع عشر.

اقرأ أيضا:

إثارة كبيرة في الدوري المصري

استفاقة يوفنتوس

انتفاضة فيرجسون

انتصار على طريقة مورينيو

في الدوري الإسماعيلي الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل ريال مدريد – زيدان يضحي بـ كاسيميرو لأجل الكلاسيكو.. وعودة ناتشو أمام فالنسيا 5 دقيقة | أوروبا
كيفين دي بروين يتكفل بهم وحيدا.. سيتي يُعذب أرسنال 19 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – بشكتاش يُمنى بهزيمة قاتلة عقب خروج النني 32 دقيقة | المحترفون
سعفان الصغير: الإسماعيلي يمتلك حراس متميزين.. ونرغب في أداء يليق بنا أمام الأهلي 39 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر مورينيو: جازانيجا ذكرني بوالدي.. وتراوري "القطار" أرهقني ساعة | الدوري الإنجليزي
الهاني سليمان يلعب دور البطولة وينصر سموحة على أسوان ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 4 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة

قد ينال إعجابك