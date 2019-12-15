تحدث سعفان الصغير مدرب حراس المرمى في الإسماعيلي عن حراس مرمى الدراويش، قبل مواجهة الأهلي.

الإسماعيلي انتصر على نادي مصر بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثامنة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال سعفان الصغير: "نعاني حاليا من إهدار الفرص السهلة أمام المرمى".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "النجاح في استغلال تلك الفرص سيساهم في إظهارنا بشكل أفضل، ويجعل المنافس متمسكا بآماله في تعديل النتيجة".

وتابع "الإسماعيلي يمتلك حراس مرمى متميزين للغاية وليس فقط محمد مجدي".

وأكمل حديثه قائلا: "مساعدة الحارس عندما يخطأ ومنحه الثقة، يساهم في رفع مستواه وظهوره بشكل أفضل".

وأشار "حدث معي ذلك سابقا عندما كنت حارسا في الإسماعيلي وأراد البعض الاستغناء عني بسبب الأخطاء ولكن مساندة المسؤولين في قطاع الناشئين ومدربي وقتها ساهما في استمراري وبعد ذلك تألقي والحفاظ على مركزي كأساسي".

واستكمل "تلك السياسية تساعد حراس المرمى. ولا اهتم لاتهامي من البعض بالتقصير مع الحراس. اهتمامي فقط بالعدل بين حراس المرمى".

وتطرق مدرب حراس الإسماعيلي للحديث عن لقاء الأهلي قائلا "نرغب في تقديم أداء يليق بنا أمام الأهلي".

وأتم "موقفنا تحسن في الدوري وهدفنا الاستمرار على نفس النهج وتحسن الأداء أكثر وأكثر".

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 13 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن الزمالك الذي يواجه طلائع الجيش.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس مؤقتا بعد خوض 8 مباريات.

بينما تجمد رصيد نادي مصر عند 7 نقاط من ثماني مباريات في المركز الرابع عشر.

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