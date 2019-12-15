مؤتمر مورينيو: جازانيجا ذكرني بوالدي.. وتراوري "القطار" أرهقني

انهال جوزيه مورينيو مدرب توتنام، بالإشادة على لاعبي ولفرهامبتون، وخصوصا أداما تراوري صاحب هدف الذئاب.

توتنام خطف فوزا قاتلا من ملعب مضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة 17 للدوري الإنجليزي.

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وصرّح مورينيو في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "أحيانا تكون كرة القدم غريبة، لو تكررت نفس المباراة دون أن تشهد هدفنا الثاني، لكان ولفرهامبتون متفوقا علينا الآن بنقطة ولم نكن لنشعر بهذه السعادة البالغة".

وأكمل الرجل الاستثنائي: "ولكن عقلية الفريق الفائز تتوقف على ذلك، أن يكون قادرا على الفوز، وهذه المباراة نموذج مثالي للفريق القادر على حصد الفوز، علينا أن نكون فريقا".

ودافع مورينيو عن أفراد خط دفاعه: "مشكلتنا ليست في الدفاع، بل في الفريق بأكمله. عندما يضغط خط هجومنا من الأمام مثلما حدث في بداية المباراة، فمن الطبيعي ألا يقدروا على تقديم ذلك طوال اللقاء".

وتحوّل مورينيو للإشادة بقوة بما قدمه ولفرهامبتون: "إنه انتصار لم تكن فيه الجودة أمرا محوريا، إنها مباراة تُربح فقط بروح الفريق، دون ذلك سيكون الأمر مستحيلا. ولفرهامبتون فريق مميز جدا جدا، قلت ذلك قبل المباراة، وأكرره بعد المباراة. إنه فريق مميز ويصعب للغاية مواجهته".

وأكمل: "ولفرهامبتون فريق رائع تكتيكيًا، مدربهم نونو سانتو متواجد معهم منذ 3 سنوات، ويمتلكون لاعبين مميزين، حاولنا إيقافهم، وقد بدأنا المباراة بشكل جيد".

وسلط الضوء على نقاط قوة منافسه: "حاولنا ألا يكون ولفرهامبتون مرتاحا في لعبه وألا يعوّل على دوهيرتي وجوني وجوتا وتراوري، إنهم لاعبين لا يمكن إيقافهم، إنهم قطارات، وبعدها حدثت الفترة الصعبة في اللقاء وكان من المهم أن نتعامل معها".

الإسباني ذو الأصول المالية أداما تراوري سجل هدف التعادل لـ ولفرهامبتون، ومورينيو شعر بانزعاج شديد لمستوى منافسه: "لا أريد أن أتحدث عن تراوري وجوتا من من الأساس، لأني شعرت بالإعياء لمشاهدتهما يركضان. واجهنا فريقا صعبا للغاية، إنه انتصار عظيم لنا".

وكشف: "عندما ارتدت تسديدة (إريك) داير من العارضة، أيقنت أننا لو لم نسجل فورا فسنعاني في هذه المباراة، وهو ما حدث".

وأكمل: "الفريقان بحثا عن الفوز ولم يلعبا للتعادل، ولذا كانت المباراة مفتوحة، وإيركسن قدّم لنا خدمة كبيرة بعرضيته التي تابعها فيرتونخن برأسية عظيمة منحتنا نقاط المباراة".

مورينيو اشتكى كثيرا في الأسابيع الماضية من تلاحم المباريات، لكن الوضع مختلف هذا الأسبوع: "أنا سعيد للغاية لعدم وجود مباراة في منتصف الأسبوع، لأن التعافي يكون صعبا للغاية لو لعبنا مباراة كل يومين أو 3 أيام".

وأتم مورينيو بإبداء امتنانه لحارس مرماه الأرجنتيني باولو جازانيجا الذي تألق وساهم في الانتصار: "جازانيجا يمتلك يدين سحريتين، إنه مهم بالنسبة لنا، أبي واجه ولفرهامبتون في هذا الملعب كحارس مرمى ضمن كأس الاتحاد الأوروبي، وقد أخبرني دوما أن حارس المرمى في الفرق الكبيرة يجب أن يكون متميزا، لأنه لن يواجه 10 كرات ليتصدى لها، بل سيكون في اختبار وحيد، وعندما يحين هذا الاختبار، على الأيادي الذهبية أن تظهر، وهو ما فعله جازانيجا اليوم".

ورفع توتنام رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد ولفرهامبتون عند 24 نقطة في المركز الثامن.

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