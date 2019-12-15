تشكيل الحدود - العشري يدفع بثلاثي هجومي أمام الأهلي

يعتمد طارق العشري المدير الفني فريق حرس الحدود على ثلاثي هجومي في مواجهة الأهلي.

ويلعب حرس الحدود ضد الأهلي في الجولة الثامنة من الدوري المصري في استاد القاهرة.

وجاء تشكيل الحدود كالآتي:

المرمى: أحمد السعدني.

الدفاع: عبد الله جمعة – خالد سامي – مصطفى محمود – عمرو الحلواني.

الوسط: أحمد فيليكس – مصطفى جمال – محمد مصطفى "شطة".

الهجوم: جريندو – نانا أنتوي – توني لوكاسا.

ويحتل حرس الحدود المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط.

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