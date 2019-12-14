كرة سلة - سيدات الأهلي يفزن على سبورتنج ويحققن أول ميدالة إفريقية في التاريخ

السبت، 14 ديسمبر 2019 - 17:54

كتب : FilGoal

الأهلي - سبورتنج - كرة سلة سيدات

حقق فريق كرة السلة للسيدات في النادي الأهلي أول ميدالية قارية له في التاريخ، بعد الفوز على سبورتنج السكندري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة إفريقيا للأندية للسيدات.

وفازت سيدات الأهلي على سبورتنج بنتيجة 88-65 ليحصد فريق سيدات القلعة الحمراء المركز الثالث ويفوز بالميدالية البرونزية للبطولة.

الميدالية هي الأولى أيضا في تاريخ مشاركات فرق السيدات المصرية لكرة السلة في البطولات القارية.

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وتألقت خلال المباراة الأمريكية كيسلي ميتشيل المحترفة في صفوف الأهلي وسجلت 33 نقطة.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى لسيدات الأهلي في بطولة إفريقيا للأندية للسيدات.

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