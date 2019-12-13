"كنت أشعر بالكآبة والقلق".. لينجارد يكشف معاناته التي أدت لتراجع مستواه

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 - 23:47

كتب : FilGoal

لينجارد - مانشستر يونايتد - ليفربول

مستواه تراجع بشكل ملحوظ ومدربه وبخه على ذلك.. بعض فترة قرر مصارحته وإخباره بأنه كان يخفي الكثير من القلق والخوف بداخله.. جيسي لينجارد يتحدث.

إن كنت مشجعا لمانشستر يونايتد فلربما وجهت الكثير من السباب إلى صاحب الـ27 عاما في الفترة الماضية التي غاب فيها لما يقرب من عام عن هز الشباك، ولكن بقدر ما تعلم تتضح الصورة وتترفق.

لينجارد عانى في صمت طويلا، لم يرغب في إثارة قلق أحبائه، لكن الإسراف في الكتمان قد يُثقل صدرك أكثر وأكثر وحينها يصبح الحديث لازاما فتشعر بالراحة وتعود الثقة تدريجيا.

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لاعب مانشستر يونايتد كشف في حوار مع صحيفة "ديلي ميل" أن والدته كانت مريضة لفترة وأنه توجب عليه رعاية أشقائه الصغار: جاسبر (14 عاما) ودايسي (11 عاما).

جاسبر تحديدا لم يستطع التأقلم مع مرض والدته واحتاج لشقيقه الأكبر كي يكون جواره ويحضر اجتماعاته المدرسية، في الوقت ذاته الذي تعين على لينجارد الاهتمام بزوجته وطفله الصغير.

ولأن المصائب لا تأتي فرادى فقد تزامن ذلك مع مرض جده، صاحب التأثير الأكبر في مسيرته، بسرطان البروستاتا واضطرار الأطباء لبتر قدم جدته.

ولينجارد حكى لديلي ميل عما مر به والمشاعر المختلفة التي أثرت عليه طوال الفترة الماضية.

"لم أكن أؤدي بشكل جيد وكان (مدربي أولي جونار) سولشاير يطلب مني المزيد دائما لذا شعرت أنه يتوجب البوح بما في صدري وإخباره عن سبب تراجع مستواي، ولذلك طرقت على بابه".

"في العادي أنا شخص مفعم بالنشاط وأرغب في وضع الابتسامة على وجه الجميع ولكن الناس رأوا التغيير الذي حدث في طريقتي. كنت أشعر بالإحباط والكآبة والقلق. فجأة شعرت أن كل شيء ملقى على عاتقي".

"قلت لنفسي: هيا يا جيسي، عليك التعامل مع هذا على طريقتك. كانت والدتي لديها بعض المعاناة لأعوام ولم تنل المساعدة بحق، ومرضها أجبرني على رعاية شقيقي وشقيقتي، كانا معي".

"كان من الصعب علي رؤية أحبائي يعانون وبعدها توجب علي الذهاب وتأدية وظيفتي.. أنا شخص يحب التعامل مع أموره بطريقته الخاصة ولكن لا يعني ذلك بالضرورة أن هذا صحيح".

"دائما ما استخدم جملة: كن على طبيعتك، ولكني أدركت الآن أن هناك بعض الأوقات التي لا تستطيع فيها فعل ذلك. أبي وشقيقي الأكبر لوي كانا يدعماني ولكن بعض ما حدث حطم شيئا ما في قلبي".

"كرجل كان علي أن أتحمل المسؤولية وأن أتواجد من أجل الجميع، توجب علي النضوج والتحلي بالحكمة ولكن في بعض الأحيان عندما يكون القلق عميقا لا تتمكن من تأدية بعض الأمور. الآن يتعلق الوضع باستعادة مستواي وأشعر بقدرتي على ذلك".

"عندما قدمت للمدرب قال لي: فقط اذهب للعب وابتسم واستمتع بما تفعل. سماع ذلك يعيد لك الثقة، هو يعلم شخصيتي وأنا بحاجة للابتسام".

"أخبرني أن كل شيء سيصبح على ما يرام، وربما احتجت فقط لشخص يقول لي تلك الجملة.. قال إنه يريد رؤية جيسي القديم يعود من جديد وربما استطيع أن أحقق له ذلك الآن".

صاحب الـ26 عاما بدأ مسيرته من أكاديمية الشياطين الحمر لينتقل بعدها إلى إعارات مختلفة قبل العودة لناديه من جديد في 2015.

وخلال الموسم الجاري شارك الدولي الإنجليزي في 20 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع آخر.

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