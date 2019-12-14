مران الأهلي – معلول ومحمود متولي يشاركان في التدريبات الجماعية

شارك محمود متولي، وعلي معلول، ثنائي الأهلي العائد من الإصابة في مران الفريق الجماعي صباح اليوم السبت.

وشارك محمود متولي مدافع الفريق في التدريبات الجماعية لأول مرة بعد اكتمال تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بتمزق في العضلة الخلفية.

متولي شارك في التدريبات البدنية وتدريبات كرة القدم بعدما أثبتت الأشعة التي أجراها، التئام إصابته بشكل تام على إثر البرنامج التأهيلي الذي خضع له.

من جهة أخرى، استمر علي معلول الظهير الأيسر التونسي في المشاركة بالمران الجماعي بعد شفائه من إصابته، وبات قريبا من العودة لقائمة الفريق في المباريات.

وقاد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق، تدريبات قوية لمجموعة من اللاعبين صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

شهد المران مشاركة كل من؛ علي معلول، وصالح جمعة، وجيرالدو، وعمار حمدي، وحسين السيد، وأحمد طارق، وصلاح محسن ومحمد طارق، ومحمود متولي، ومحمد عبد المنعم.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

video:1

طالع أيضا

أسامة نبيه: هذا أفضل مركز لكهربا

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لكهربا

مواعيد مباريات السبت الناري

المصري: لا نمانع إبرام صفقة تبادلية مع الزمالك بشأن العراقي

لماذا فرح كلوب كثيرا بهدف صلاح في سالزبورج؟

كهربا: عدت لبيتي