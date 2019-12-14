خاص خبر في الجول – المصري يلبي رغبة عماد فتحي بإجراء جراحة الصليبي في ألمانيا

السبت، 14 ديسمبر 2019 - 13:40

كتب : أيمن عيد

عماد فتحي يحتفل بهدف المصري الأول في نادي مصر

لبى النادي المصري رغبة عماد فتحي لاعب وسط الفريق بإجراء جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا.

وكان النادي المصري يرغب في إجراء اللاعب للجراحة في مصر، وأتم الإجراءات بالفعل، لكن النادي حسبما علم FilGoal.com استجاب في النهاية لرغبة اللاعب بإجراء الجراحة في ألمانيا.

ويستخرج المصري حاليا تأشيرة عماد فتحي، تمهيدا لسفره خلال الأيام المقبلة وإجراء العملية.

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عماد فتحي تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال لقاء المصري مع نواذيبو في موريتانيا بالكونفدرالية الإفريقية.

صاحب الـ26 عاما انضم للمصري من الزمالك بداية الموسم الجاري.

وسجل عماد فتحي هدفا واحدا مع المصري في 5 مباريات شارك بهم مع الفريق قبل الإصابة.

ويستعد المصري لمواجهة إنبي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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