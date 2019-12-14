كشف محمد خلف مدير التسويق بنادي الإسماعيلي عن أهداف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال محمد خلف في تصريحات لـ FilGoal.com: "نستهدف ضم مهاجم وظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسنعمل على تلبية كل احتياجات الفريق".

وأضاف "لن يرحل أي لاعب عن الإسماعيلي هذا الموسم. نحن نشارك في ثلاث بطولات مختلفة ونحتاج لكل لاعبينا".

خلف أتبع " في مرحله سابقة رحيل بعض اللاعبين كان أمر له ظروفه، أما حاليا الإدارة ترغب في عودة حقيقية لأداء الدراويش".

مدير التسويق أكمل "من هذا المنطلق، جددنا تعاقد باهر المحمدي ومستمر عقده مع النادي أربعة مواسم، كما أن النادي مدد تعاقد عبد الرحمن مجدي ثلاثة مواسم ليصبح التعاقد خمسه مواسم مقبلة".

وعن مدرب الفريق المقبل، أتم تصريحاته "نسير في الوقت الحالي بالجهاز الفني المؤقت، وحين يتوافر مدير فني متميز يليق بالفريق سنعمل على التعاقد معه فورا".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة نادي مصر مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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