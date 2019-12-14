قال مصطفى الشامي المشرف العام على الكرة ببلدية المحلة إنه أقنع رضا عبد العال مدرب الفريق بمواصلة المهمة بعد ساعات من إعلان الأخير رحيله عن النادي.

وكتب رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، عبر صفحته الشخصية في فيسبوك أنه قرر الرحيل عن قيادة بلدية المحلة بعد أقل من شهر من توليه المهمة.

وتواصل FilGoal.com مع الشامي الذي أوضح "رضا عبد العالم مستمر لنهاية الموسم. لدينا ثقة كبيرة في قدراته ولا نتعامل معه بالقطعة".

وواصل "ما حدث سوء فهم ليس إلا، تداركنا الأمر وسيكون رضا موجودا غدا في تدريبات النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة".

واستمر "حصدنا 10 نقاط مع عبد العال، لقد أعاد الروح والثقة للاعبين".

بعد حصد الفريق لنقطتين فقط في أول 4 جولات من دوري الدرجة الثانية، انطلق مع رضا عبد العال ليفوز على بيلا والأولمبي ومالية كفر الزيات وتعادل يوم الجمعة بهدفين لمثلهما أمام الحمام.

ويحتل بلدية المحلة المركز الخامس في ترتيب مجموعة بحري، مبتعدا بست نقاط عن فاركو المتصدر.

ويوم الثلاثاء يحل بلدية المحلة ضيفا على جاره غزل المحلة في لقاء دربي ضمن مواجهات الجولة التاسعة للبطولة.

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