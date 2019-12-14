بالفيديو - الأكثر تتويجا في بلاد التانجو.. ريفر بليت بطلا لكأس الأرجنتين

السبت، 14 ديسمبر 2019 - 17:35

كتب : FilGoal

ريفر بليت - كأس الأرجنتين

تُوج ريفر بليت بلقب كأس الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخه بالفوز على سنترال كوردوبا بثلاثية دون مقابل في المباراة النهائية.

لقب ثالث لكأس الأرجنتين عادل به المليوناريوس، منافسه التقليدي بوكا جونيورز برصيد 3 ألقاب للمسابقة.

كما تفوق ريفر على مستوى الألقاب المحلية برصيد 48 لقبا مقابل 46 لبوكا جونيورز، فيما يظل الأزرق والذهبي الأكثر تتويجا في الأرجنتين برصيد 68 لقبا مقابل 66 لريفر وفقا لجريدة "أوليه".

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الشوط الأول انتهى بتقدم ريفر بليت بهدف نظيف عن طريق إيجانسيو سكوكو في الدقيقة 31.

وأضاف في الشوط الثاني إيجناسيو فيرنانديز في الدقيقة 68، وعزز البديل جوليان ألفاريز من تفوق المليوناريوس بعد 6 دقائق من نزوله بهدف ثالث.

انتصار ريفر ضمّن لهم مقعدا مباشرا في كوبا ليبرتادوريس 2020، بعدما كان من المفترض أن يشارك في الدور التمهيدي الثاني كونه رابع ترتيب الدوري الأرجنتيني الموسم الماضي.

وحُسمت مقاعد الأرجنتين في المسابقة القارية الموسم المقبل، يشارك كل من راسينج كلوب بطل الدوري وديفنيسا خوسيتكا وريفر بليت وتيجري بطل كأس الدوري الأرجنتيني وبوكا جونيورز وأتليتكو توكومان في كوبا ليبرتادوريس 2020.

فيما تتأهل أندية أرجنتينوس جونيورز وفيليز سارسفيلد وإندبندينتي ويونيو سانتا فيه وهوراكان ولانوس في كوبا سود أمريكانا 2020.

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