خاص في الجول يكشف – حصوات على الكلى لـ شيكابالا.. وساعات لحسم مدى حاجته لجراحة

السبت، 14 ديسمبر 2019 - 17:18

كتب : أحمد مصطفى

شيكابالا - الزمالك - المقاصة

أثبتت التحاليل التي أجراها محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم نادي الزمالك، معاناته من حصوات على الكلى.

ويعاني شيكابالا من أعراض البرد منذ خمسة أيام حسبما شخص الأطباء حالته، لكنهم لاحظوا عدم تغير لون البول، ما أثار الشك في خطأ التشخيص.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب، إن شيكابالا استغل تواجد زوجته في كندا حاليا، فأرسل لها نسخة من التحاليل وعرضتها على طبيب في كندا، أقر بحاجة اللاعب لجراحة لإزالة حصوات من على الكلى بالليزر.

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ويرى الأطباء في مصر إن شيكابالا ربما لن يحتاج إلى جراحة بالليزر ويكتفي ببعض الأدوية لإذابة الحصوات.

شيكابالا أجرى بعض التحليلات الجديدة صباح اليوم السبت، والتي تظهر نتيجتها مساء اليوم، وعلى إثر نتيجتها يتحدد مدى حاجته لجراحة من عدمه.

صاحب الـ33 عاما عاد لنادي الزمالك بداية الموسم الجاري بعد موسمين قضاهما معارا لفريق الرائد السعودي ثم أبولون اليوناني.

وشارك شيكابالا مع الزمالك في 8 مباريات حتى الآن. سجل فيهم هدفين وصنع أربعة آخرين.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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