صلاح مازحا عن التسجيل بيمناه: أدرب قدمي

السبت، 14 ديسمبر 2019 - 16:46

كتب : FilGoal

صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في واتفورد

هدفان بقدمه اليمنى عززا صدارة ليفربول لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، قدم محمد صلاح أداء رائعا وزار شباك واتفورد مرتين.

وقال نجم مصر مازحا بعد المباراة في حواره مع قناة BT Sport:"أدرب قدمي اليمنى".

وأضاف "كنت محظوظا بالهدف الأول، جاء في وقت مناسب أمام فريق قوي. خبرتنا تصنع الفارق، نلعب معا منذ سنوات لذا نعرف متى نرفع من إيقاع المباراة ومتى نقلله".

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واستمر صلاح الذي وصل إلى 9 أهداف في الموسم الحالي من البطولة "الجمهور يصيبه الخوف على النتيجة أحيانا، لكننا فزنا بمباريات كثيرة بنتيجة 1-صفر، لذا لم تكن هناك مشكلة قبل تسجيل الهدف الثاني".

وبات واتفورد أكثر فريق يزور صلاح شباكه، 8 أهداف.

ورفع ليفربول، بعد إسقاطه لواتفورد بنتيجة 2-صفر يوم السبت، رصيده إلى 49 نقطة ليبتعد عن ليستر سيتي الوصيف بـ11 نقطة.

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