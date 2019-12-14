التشكيل - ميلنر ظهير.. وصلاح وشاكيري يقودان ليفربول

يجلس أندرو روبرتسون على مقاعد البدلاء، يشغل الجبهة اليسرى بدلا منه جيمس ميلنر، ويلعب جيردان شاكيري منذ البداية خلف الثلاثي الذهبي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

يستضيف ليفربول فريق واتفورد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواجهة، يأمل فيها تعزيز صدارته للبطولة التي يبتعد فيها عن أقرب ملاحقيه بثماني نقاط.

وجاء تشكيل الحُمر كالتالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جيمس ميلنر - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-أرنولد

وسط الملعب: جورجينيو فينالدوم - جيردان شاكيري - جوردان هندرسون

الهجوم: ساديو ماني - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح

تشكيل الريدز لمباراة اليوم 🙌 ميلنر، شاكيري وغوميز يتواجدون بالتشكيل الأساسي 🔴 #ليفربول_واتفورد pic.twitter.com/jcIxx1cKBl — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 14, 2019

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصر عصرا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة بي إن سبورتس 2.

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