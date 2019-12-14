التشكيل - ميلنر ظهير.. وصلاح وشاكيري يقودان ليفربول

السبت، 14 ديسمبر 2019 - 13:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح -ليفربول - نابولي

يجلس أندرو روبرتسون على مقاعد البدلاء، يشغل الجبهة اليسرى بدلا منه جيمس ميلنر، ويلعب جيردان شاكيري منذ البداية خلف الثلاثي الذهبي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

يستضيف ليفربول فريق واتفورد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواجهة، يأمل فيها تعزيز صدارته للبطولة التي يبتعد فيها عن أقرب ملاحقيه بثماني نقاط.

أخبار متعلقة

أبو الرجال ضمن حكام الفيديو في مباراة السد ومونتيري بمونديال الأندية مران الأهلي – معلول ومحمود متولي يشاركان في التدريبات الجماعية خطوة جديدة تقربه من مانشستر يونايتد.. سولشاير يقابل هولاند

وجاء تشكيل الحُمر كالتالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جيمس ميلنر - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-أرنولد

وسط الملعب: جورجينيو فينالدوم - جيردان شاكيري - جوردان هندرسون

الهجوم: ساديو ماني - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصر عصرا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة بي إن سبورتس 2.

طالع أيضا

أسامة نبيه: هذا أفضل مركز لكهربا

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لكهربا

مواعيد مباريات السبت الناري

المصري: لا نمانع إبرام صفقة تبادلية مع الزمالك بشأن العراقي

لماذا فرح كلوب كثيرا بهدف صلاح في سالزبورج؟

كهربا: عدت لبيتي

ليفربول محمد صلاح

نرشح لكم

أخر الأخبار

ياسر إبراهيم يغادر مران الأهلي بسبب الإصابة 2 ثاتيه | مصر
العقدة مستمرة في مونديال الأندية.. رائعة جوميس تمر بالهلال من عقبة الترجي 10 دقيقة |
مالية كفر الزيات: استعنا بشيخ لفك النحس.. وجد سحرا داخل الملعب 11 دقيقة | مصر
كرة سلة - سيدات الأهلي يفزن على سبورتنج ويحققن أول ميدالة إفريقية في التاريخ 16 دقيقة | رياضات أخرى
بالفيديو - الأكثر تتويجا في بلاد التانجو.. ريفر بليت بطلا لكأس الأرجنتين 35 دقيقة | أمريكا
في الجول يكشف – حصوات على الكلى لـ شيكابالا.. وساعات لحسم مدى حاجته لجراحة 52 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 4 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة

قد ينال إعجابك