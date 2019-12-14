يرى صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، إن الفوز على نادي مصر بات ضرورة كبرى لدخول مواجهة الأهلي بمعنويات مرتفعة.

الإسماعيلي يواجه نادي مصر مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وقال المنياوي في تصريحات لـ FilGoal.com: "مواجهة فريق مصر مهمة وصعبة نظرا لأنها تسبق لقاء الأهلي في الدوري".

وأضاف "نهدف لدخول لقاء الأهلي بأريحية، لهذا طالبنا اللاعبين بضرورة التركيز في لقاء مصر والسعي لحسم نتيجة المباراة".

مدير الكرة أتم "هناك رغبه لمواصلة الانتصارات في مسابقة الدوري، والتي تم استئنافها بالفوز على مصر للمقاصة".

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