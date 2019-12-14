أبو الرجال ضمن حكام الفيديو في مباراة السد ومونتيري بمونديال الأندية

السبت، 14 ديسمبر 2019 - 13:06

كتب : عادل كُريّم

محمود أبو الرجال

سيكون الحكم المساعد المصري، محمود أبو الرجال، ضمن طاقم حكام الفيديو في مباراة السد القطري ومونتيري المكسيكي يوم السبت في الدور ربع النهائي لمونديال الأندية.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أبو الرجال ليكون حكم الفيديو الخاص بالتسلل في اللقاء الذي يستضيفه ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان أبو الرجال حكما مساعدا في افتتاح البطولة حين تفوق السد على هينيجين سبور بطل أوقيانوسيا.

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ويشارك السد في البطولة باعتباره بطل قطر الدولة المنظمة، وفي حال تفوقه على مونتيري بطل أمريكا الشمالية، سيواجه في نصف النهائي ليفربول بطل أوروبا.

وفي الدور ربع النهائي يلعب الهلال السعودي بطل آسيا ضد الترجي التونسي بطل إفريقيا والفائز منهما يلعب ضد فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

وتنتهي البطولة في 21 ديسمبر بالمباراة النهائية على ملعب خليفة الدولي.

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