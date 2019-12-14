خطوة جديدة تقربه من مانشستر يونايتد.. سولشاير يقابل هولاند

السبت، 14 ديسمبر 2019 - 12:23

كتب : FilGoal

هولاند - سالزبورج

يبدو أن رغبة مانشستر يونايتد في تدعيم خط هجومه خلال شهر يناير بضم إيرلينج هولاند جادة بالفعل.

حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أوليه جونر سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، التقى بـ إيرلينج هولاند مهاجم ريد بول ساليزبورج في النمسا مساء أمس الجمعة لإقناعه بالانضمام إلى مانشستر يونايتد.

صاحب الـ19 عاما قدم أداء مذهلا مع ساليزبورج في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. سجل 8 أهداف في 6 مباريات، يحتل بهم المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف روبيرت ليفاندوفيسكي.

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النجم النرويجي ليس غريبا على مواطنه سولشاير، إذ اجتمع الثنائي أثناء تدريب سولشاير لفريق مولدي النرويجي قبل توليه تدريب مانشستر يونايتد.

هولاند يملك شرط جزائي في تعاقده مع ساليزبورج يبلغ 17 مليون إسترليني. الأمر الذي يسهل من تفاوض أي فريق مع ناديه بشرط إقناعه أولا.

ويستعد مانشستر يونايتد لملاقاة إيفرتون مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

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