ليكيب: جيرو قريب من الانتقال لـ إنتر ميلان

السبت، 14 ديسمبر 2019 - 12:05

كتب : FilGoal

كونتي وجيرو

اقترب أوليفيه جيرو المهاجم الفرنسي لتشيلسي من الانتقال للدوري الإيطالي عبر بوابة إنتر ميلان.

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إنتر ميلان قريب جدا من التعاقد مع أوليفيه جيرو خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، ليكون ورقة رابحة للفريق بجانب روميلو لوكاكو، ولاوتارو مارتينيز.

ليكيب كشفت بأن إنتر ميلان هو الفريق الوحيد الذي أبدى رغبة في التعاقد مع مهاجم منتخب فرنسا الأساسي حتى الآن، وهو ما يقرب متصدر الدوري الإيطالي من حسم الصفقة.

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جيرو بطل كأس العالم 2018 رفقة الديكة، سبق له التدرب تحت قيادة أنطونيو كونتي مدرب إنتر الحالي أثناء تواجد الثنائي في تشيلسي.

صاحب الـ33 عاما فقد موقعه الأساسي في تشكيل تشيلسي هذا الموسم تحت قيادة فرانك لامبارد لصالح الثنائي تامي أبراهام وميتشي باتشواي، إذ شارك مع الفريق اللندني في 7 مباريات فقط هذا الموسم بمختلف البطولات، وسجل هدفا واحدا.

تشيلسي سيحق له استقدام صفقات جديدة في شهر يناير بعد حكم المحكمة الرياضية بتخفيض عقوبة حرمانه من إبرام التعاقدات، وبالتالي فلا مانع من التخلص من أحد لاعبيه غير الأساسيين وتعويضه بلاعب أفضل.

أنطونيو كونتي في المقابل يسعى لزيادة حلوله الهجومية بجانب الثنائي الأساسي روميلو لوكاكو، ولاوتارو مارتينيز، خاصة بعد تعرض أليكسيس سانشيز لإصابة طويلة.

ويتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 15 جولة برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.

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