سام مرسي: صلاح صلب.. يسبقنا بكثير

رأى بعينه ما جعل زميله ضمن نخبة نجوم العالم، أدرك كم التضحية التي ارتقت بـ"مو" إلى مصاف أفضل لاعبي كرة القدم على وجه الكرة الأرضية.

شاهد كيف يتدرب، كيف يفكر، كيف يعمل، كيف يصبر، وكيف هو شخص متواضع وقدوة للآخرين.

يروي سام مرسي نجم ويجان ولاعب مصر في مونديال 2018 "حواراتي مع (محمد) صلاح عن تدريباته كانت رائعة. عليك بالتضحية في كرة القدم لتبلغ مكانة كبيرة".

وواصل اللاعب البالغ عمره 28 عاما في حوار نشرته صحيفة صن الإنجليزية "أفضل اللاعبين عليهم تقديم كل شيء. اللعبة هي كل شيء بالنسبة لهم، إنهم رياضيون على مدار الـ24 ساعة في اليوم. صلاح صلب، مثل أفضل النجوم. يعملون بكد أكثر من أي شخص آخر. أتذكر متابعتي له، كنت أقول لنفسي: يا للهول، أنت بعيد عنه بأميال".

واستمر مرسي الذي كان أحد اللاعبين الذين يعتمد عليهم هيكتور كوبر مدرب مصر الأسبق "إنه نجم ويعمل بكد. هذا ما عليك فعله لتصل لهذا المستوى. وجودك حول هؤلاء النجوم يلهمك كثيرا. إنه رائع، شخص ودود. دائما يضحك ويمزح. هادئ، ليس مغرورا إطلاقا. يحب مهنته جدا ويحب ليفربول".

ويروي مرسي كيف كان يمضي مع صلاح بعض الوقت للمرح "إنه تنافسي جدا. يلعب بينج-بونج، بلياردو، شطرنج، إنه أحد الأشخاص الذين يريدون أن يكونوا الأفضل في كل شيء. لعبنا شطرنج كثيرا. هزمته أول مرة ثم تفوق علي باستمرار بعد ذلك".

بعد رحيل الأرجنتيني كوبر وقدوم المكسيكي خافيير أجيري، ابتعد مرسي، الذي مثل مصر في 7 مباريات، عن قائمة الفراعنة ولم يشارك في كأس إفريقيا 2019.

وأتم اللاعب السابق لبارنسلي وشيستيرفيلد الإنجليزيين "انضممت مرة لمعسكر حين اختار أجيري لاعبين كثر. في تلك الفترة، منح لاعبين آخرين الفرصة لإثبات أنفسهم وانتهى بي المطاف بعيدا عن الفريق. هناك مدرب جديد الآن أعتقد أنه يتابعني، لذا الأمر منوط بي للتمسك بأي فرصة".

آخر ظهور لمرسي مع منتخب مصر كان في تصفيات كأس إفريقيا 2019 حين شارك لدقائق معدودة ضد إي سواتيني.

اللاعب الذي كان ضمن قائمة مصر في كأس العالم الأخيرة خرج من حسابات أجيري لكنه يأمل أن يفتح له حسام البدري باب العودة.

وشارك مرسي في 18 مباراة مع ويجان بالموسم الحالي وسجل هدفا في شباك ستوك سيتي.

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