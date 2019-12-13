كرة سلة - سيدات إنتر كلوب يخطفن فوزا في آخر 4 ثوان أمام الأهلي
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 - 22:16
كتب : محمد سمير
سقطت سيدات الأهلي بصعوبة أمام إنتر كلوب الأنجولي بنتيجة 86-85 في نصف نهائي كأس الأندية الإفريقية لكرة السلة.
وتفوقت سيدات الفريق الأنجولي في الشوط الأول بنتيجة 51-33، وتداركت سيدات الأهلي الوضع وتقدمن بنتيجة 71-66.
إلا أن الفريق الأنجولي حسم الفوز باللقب في الثواني الأربعة الأخيرة ليتأهلن للمباراة النهائية.
FT : Interclube 🇦🇴 86-85 🇪🇬 Al Ahly
Astou Traore (32PTS, 4REB, 3AST)
INTERCLUBE TO THE FINAAAL! WHAT A GAAAMEE!🔥🏀🔥#FIBAACCW pic.twitter.com/QgJsah26qY— Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) December 13, 2019
وتلتقي سيدات الأهلي مع سبورتنج غدا في الرابعة عصرا في مباراة تحديد المركز الثالث.
بينما تلتقي سيدات إنتر كلوب الفريق الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب مع فيرفيارو حامل لقب النسخة الماضية في المباراة النهائية في السادسة مساء..
وخسرت سيدات سبورتنج من فيروفيارو الموزمبيقي 86-70 في نصف النهائي بطولة الأندية الإفريقية لكرة السلة.
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