اختبار طبي يحسم مصير شيكابالا وعبد الله جمعة أمام الجيش

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 - 21:49

كتب : FilGoal

شيكابالا - الزمالك - المقاصة

يخضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله جمعة لاختبار طبي يوم السبت لتحديد موقفهما من المشاركة أمام طلائع الجيش من عدمها.

الزمالك يستعد لمواجهة طلائع الجيش في السابعة والنصف مساءً يوم الإثنين في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

شيكابالا غاب عن مواجهة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز بسبب المرض، بينما غاب عبد الله جمعة بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية.

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مصير تواجد شيكابالا وعبد الله جمعة سيتحدد يوم السبت عقب الكشف الطبي على الثنائي على هامش مران الفريق.

ويحتل الزمالك المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.

بينما طلائع الجيش في المركز الـ 16 برصيد 4 نقاط من 6 مباريات.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك أمام الجيش من هنا

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