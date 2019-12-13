"جاهزون لاستضافة أحداث رياضية أخرى".. انطلاق رالي مكادي هايتس 2019

انطلق صباح يوم الجمعة رالي مكادي هايتس 2019، الجولة الثالثة والأخيرة من مسابقات الجمهورية لسباقات الرالي.

وتستضيف المدينة المملوكة لشركة أوراسكوم للتنمية الحدث يومي الجمعة والسبت، حيث أقيمت يوم الجمعة مجموعة من التحديات الخاصة بالسيارات رباعية الدفع، بجانب دخول سيارات الرالي في الجولة الأولى للمسابقة الرئيسية.

وتنطلق صباح السبت الجولة الرئيسية للرالي في قلب صحراء مصر الشرقية، حيث تتنافس سيارات الرالي في 300 كيلومتر من صحراء محافظة البحر الأحمر.

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وعن استضافة الحدث، قال فادي ألفونس الرئيس التنفيذي لمدينة مكادي هايتس: "لدينا كافة الاستعداد لاستضافة أحداث رياضية أخرى، المساحة الشاسعة والتجهيزات تسمح لنا بذلك".

وأضاف: "ننوي استضافة أحداث رياضية أخرى، وليس راليات فقط".

وشدد "المدينه مجهزة لذلك تماما، هذه أول خطواتنا لدخول مجال الرياضة".

وبرهن ألفونس حديثه باستعراض التجهيزات الخاصة بالرالي، الذي يتنافس فيه 30 فريقا مصريا.

وينظم الرالي شركة بوصلة مصر بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر ونادي السيارات والرحلات المصري برعاية وزارات الدفاع والداخلية والسياحة والبيئة، وذلك في الفترة من12 إلى 14 ديسمبر الجاري، وبمشاركة 30 فريقا من سيارات الرالى المجهزة خصيصا للسباقات وسيارات الدفع الرباعي والطرق الوعرة.

ويرعى FilGoal.com مسابقة "مكادى هايتس رالي 2019" إعلاميا ضمن رعاة الحدث الرياضي.

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