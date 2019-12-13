رونالدينيو: ميسي ليس الأفضل في التاريخ

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 - 20:24

كتب : FilGoal

ميسي رونالدينيو

لا يرى البرازيلي رونالدينيو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني أفضل لاعب في التاريخ.

رونالدينيو قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أستطيع قول أن ميسي الأفضل في التاريخ، لكن هو الأفضل في الوقت الحالي".

وتابع "أنه سعيد من أجله فهو صديقي، بالإضافة أنه أصبح نقطة مرجعية إلى برشلونة".

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وأضاف "لا أحب المقارنات لأنه من الصعب تحديد الأمر، هناك دييجو مارادونا وبيليه ورونالدو الظاهرة".

ولعب رونالدينيو بجوار ميسي لما يقارب 4 مواسم في صفوف برشلونة بدءا من 2004-2005 حتى رحيله إلى ميلان الإيطالي في 2008.

وتوج البرازيلي في تلك الفترة بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مرتين والسوبر الإسباني مرتين مع برشلونة.

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