رونالدينيو: ميسي ليس الأفضل في التاريخ

لا يرى البرازيلي رونالدينيو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني أفضل لاعب في التاريخ.

رونالدينيو قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أستطيع قول أن ميسي الأفضل في التاريخ، لكن هو الأفضل في الوقت الحالي".

وتابع "أنه سعيد من أجله فهو صديقي، بالإضافة أنه أصبح نقطة مرجعية إلى برشلونة".

وأضاف "لا أحب المقارنات لأنه من الصعب تحديد الأمر، هناك دييجو مارادونا وبيليه ورونالدو الظاهرة".

ولعب رونالدينيو بجوار ميسي لما يقارب 4 مواسم في صفوف برشلونة بدءا من 2004-2005 حتى رحيله إلى ميلان الإيطالي في 2008.

وتوج البرازيلي في تلك الفترة بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مرتين والسوبر الإسباني مرتين مع برشلونة.

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