تقرير: رامون دياز يقترب من العودة للتدريب

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 - 20:16

كتب : FilGoal

رامون دياز

يسعى نادي كولون سانتا فيه الأرجنتيني لتعيين رامون دياز -مدرب بيراميدز السابق- مديرا فنيا للفريق قبل نهاية العام.

وأُقيل بابلو لافايين من تدريب الفريق عقب الخسارة من أرسنال ساراندي بنتيجة 2-1 في الجولة الـ 16 من الدوري الأرجنتيني.

ويتواجد رئيس النادي في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس من أجل التفاوض مع رامون دياز الذي لم يقد أي فريق على المستوى المحلي منذ 4 سنوات.

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ووفقا لجريدة "أوليه" الأرجنتينية فأن هناك خطوة إيجايبة تم إتخاذها بخوض تدريب الفريق الذي يحتل المركز الـ 19 من أصل 24 فريقا في الموسم الجاري.

ورفض خورخي ألميرون تولي المهمة في وقت سابق إذ يرتبط بتدريب الشباب السعودي.

ويسعى الفريق للهروب من الهبوط في الدوري الأرجنتيني إذ يفصله فقط مركزين على الهبوط الذي يقضى بجمع متوسط النقاط في آخر 3 مواسم وهبوط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة.

وعقب رحيله عن تدريب ريفر بليت في الولاية الثانية له تولي تدريب منتخب باراجواي وأندية الهلال واتحاد جدة السعودي.

وكان دياز قريبا من تولي تدريب مطلع الموسم الجاري، قبل أن يتفوق عليه الصربي "ميتشو".

ولم يقد رامون دياز أي فريق فنيا منذ الرحيل عن تدريب بيراميدز عقب نهاية الدوري الموسم الماضي.

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رامون دياز كولون الأرجنتيني

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