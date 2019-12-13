مورينيو: مركز توتنام الحالي؟ مع نهاية الموسم سنتواجد في المكان المعتاد

يرى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام أن مركز فريقه الحالي في الدوري الإنجليزي ليس المكان المعتاد للنادي اللندني.

الديوك يحتلون المركز السابع في الترتيب برصيد 23 نقطة بعد مرور 16 جولة.

وقال مورينيو: "نحن نعرف إلى أين ننتمي وبالتأكيد لا ننتمي إلى الشق الثاني من جدول الترتيب حيث نتواجد الآن، نحن حتى لا ننتمي للمركز الثامن أو السابع. نعلم المكان الذي ننتمي له ومع نهاية الموسم سوف نكون هناك".

وأضاف "لكن إن كان بإمكاننا أن نسرع عملية النتائج فسوف نصل عاجلا وليس آجل إلى المراكز التي نريدها، وعندها سيكون ذلك أفضل شيء حدث لنا".

وأشار خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ولفرهامبتون يوم الأحد "نحتاج إلى بعض الوقت وبعض التطور في العديد من الأشياء وهو ما سيحدث لأن لدينا المواهب والرغبة لذلك".

وعن مواجهة ولفرهامبتون "في هذه اللحظة سنلعب ضد فريق لديه المدرب نفسه منذ 3 سنوات وأفكاره مستقرة مع الفريق إلى حد كبير. ستكون مواجهة صعبة للغاية علينا ولكن كذلك عليهم".

وتحدث عن تجديد المدرب يورجن كلوب لعقده مع ليفربول "قبل أي شيء ذلك يعني أنهم سعداء وأنه سعيد لأنه إن كان غير ذلك لم يكن ليوقع، وإن لم يكون النادي سعيدا لم يكن ليمنحه عقدا جديدا".

وأردف "هذه أنباء عظيمة لجماهير ليفربول ولاعبيها لأنه يبدو واضحا أن العلاقة بين الجميع رائعة، وكذلك هي أنباء عظيمة للدوري الإنجليزي الذي نريد فيه أفضل اللاعبين والمدربين".

وعن الخسارة أمام بايرن 3-1 بعد إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين، أتم البرتغالي "حتى مع اللاعبين الذين أرحتهم وإن كانوا في حالة بدنية جيدة فكنت سأذهب بفريق ينافس ويحقق نتيجة أفضل من التي حققناها".

وحقق المدرب الذي اشتهر بلقب "الاستثنائي" 3 انتصارات متتالية مع توليه قيادة الفريق خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قبل أن يسقط أمام مانشستر يونايتد ثم يعود لضرب بيرنلي بخماسية.

وفي دوري الأبطال ضمن الفريق تأهله إلى دور الـ16 الذي قد يواجه فيه باريس سان جيرمان الفرنسي أو يوفنتوس الإيطالي أو برشلونة أو فالنسيا الإسباني أو ريد بول لايبزيج الألماني.

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