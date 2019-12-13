رسميا - كلوب مدرب الشهر ويحقق رقما تاريخيا سبقه إليه جوارديولا

فاز يورجن كلوب مدرب ليفربول بجائزة مدرب شهر نوفمبر ليحقق رقما تاريخيا سبقه إليه جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وأصبح كلوب هو ثاني مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يفوز بجائزة مدرب الشهر في ثلاثة من أول أربعة أشهر لموسم الدوري بعد جوارديولا في 2017-2018.

وصرح كلوب قائلا: "إنه شعور جيد للغاية".

وواصل "لكنني لا أنظر للأمر بشكل شخصي، لاعبي مسؤولين عن ذلك الإنجاز وبكل وضوح لأنهم قدموا موسما رائعا حتى الآن".

ليفربول لم يخسر أو يتعادل في أي مباراة من مبارياته الأربعة في شهر نوفمبر، وكان أبرزها الفوز ضد مانشستر سيتي بنتيجة 3-1.

في المجمل، فاز كلوب بجائزة مدرب الشهر منذ توليه تدريب ليفربول في 6 مرات، سبتمبر 2016 وديسمبر 2018 وأغسطس وسبتمبر ونوفمبر من العام الجاري.

المدرب الألماني الذي يقود ليفربول منذ أكتوبر 2015 قاد الحمر للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي مرة.

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