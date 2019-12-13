والد نيمار: نرغب في التوصل لاتفاق من أجل عودته إلى برشلونة

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 - 12:25

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان

قال نيمار دا سيلفا الأب إن ابنه الذي يلعب لباريس سان جيرمان يرغب في العودة للعب مرة أخرى في صفوف برشلونة خاصة وأن علاقته جيدة للغاية مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي. وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وصرح نيمار الأب: "نرغب في التوصل لاتفاق مع برشلونة، سيكون ذلك الأفضل للجميع".

وأضاف "لم تكن لدينا علاقة سيئة من أي نوع قط مع جوسيب بارتوميو رئيس النادي".

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وأتم "لا نعلم إن كنا سنعود إلى برشلونة، الآن نيمار مرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان".

برشلونة حاول طيلة السوق الصيفية الماضية أن يستعيد صاحب الـ27 عاما من باريس سان جيرمان، لكن النادي الفرنسي رفض أن يبيعه بعائد مادي أقل من 222 مليون يورو الذي دفعه عام 2017 لضم النجم البرازيلي مقابل الشرط الجزائي في عقده مع الفريق الكتالوني.

نيمار توج مع برشلونة في 3 مواسم بالدوري الإسباني مرتين وكأس الملك 3 مرات وكأس السوبر الإسبانية مرة ودوري أبطال أوروبا مرة وكأس العالم للأندية مرة.

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