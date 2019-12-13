رسميا – مستمر لـ2024.. رينجرز يعلن تجديد عقد جيرارد

أعلن نادي رينجرز الأسكتلندي تجديد تعاقد مدربه ستيفن جيرارد رسميا اليوم الجمعة ليستمر مع الفريق حتى عام 2024.

جاء ذلك بعد قيادته للفريق لتحقيق نتائج مُبهرة إذ أنه تأهل لدور الـ32 من الدوري الأوروبي، بعد ثاني ظهور على التوالي في دور المجموعات.

وكان تعاقد جيرارد السابق يمتد حتى عام 2022.

كما أنه لم يخسر خلال آخر 11 مباراة خاضها في الدوري الأسكتلندي ويحتل المركز الثاني خلف غريمه التقليدي سيلتيك بفارق نقطة وحيدة بعد مرور 15 جولة.

وقاد جيرارد فريق رينجرز بداية من صيف عام 2018 وخاض مع الفريق 94 مباراة فاز في 55 لقاء وتعادل في 26 وخسر في 13.

وسجل الفريق تحت قيادته 196 هدفا واستقبلت شباكه 65 هدفا فقط.

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