بالفيديو – أفضل أهداف العقد في الدوري الإنجليزي

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 20:37

كتب : FilGoal

واين روني مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

5 دقائق من المتعة اللامتناهية مع أفضل أهداف الدوري الإنجليزي خلال العقد الجاري.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فيديو عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" تضمن الجزء الأول من أفضل أهداف العقد الحالي.

تسديدات رائعة ومراوغات جميلة وركلات مقصية، استمتع بأفضل أهداف الدوري الإنجليزي.

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