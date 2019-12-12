ملامح انتصار ريال مدريد ضد كلوب بروج.. رديف بذكريات لقب الدوري ورودريجو ماكينة أهداف

استمر رودريجو في تسجيل الأهداف ومعها استمرت انتصارات ريال مدريد في مباراة تألق خلالها لوكا مودريتش واعتمد فيها زين الدين زيدان على بعض العناصر البديلة.

ريال مدريد حقق انتصاره الثالث في دور المجموعات ضد كلوب بروج وحصد 11 نقطة.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز ملامح المباراة.

رديف ريال مدريد

بعد ضمان التأهل لدور الـ16 اعتمد زين الدين زيدان على العناصر البديلة ليعيد للأذهان فكرة الفريق الثاني الذي كان سببا في فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني موسم 2016-2017.

بثنائية إدير ميلتاو ورافائيل فاران مع ألفارو أودريزولا وفيرلان ميندي بدأ ريال مدريد بشكل متماسك دفاعيا، ولم يهدده كلوب بروج كثيرا رغم سرعة بيرسي تاو وقوة دينيس في الاختراق، وفي الحالات النادرة التي تفوق فيها الفريق البلجيكي هجوميا كان يجد ألفونسو أريولا يتصدى للكرات بجدارة.

كما أن أودريزولا نجح في الاسهام في الهدف الأول من كرة عرضية وهو الأمر الذي يفضله زيدان في ظهراء الفريق.

ورغم تركيبة الوسط بوجود إيسكو ولوكا مودريتش مع كاسيميرو سيطر بها الفريق على مجريات المباراة وصنع العديد من الفرص، إلا أن السلبية الوحيدة في اللقاء هي عدم وجود بديل لكاسيميرو الذي شارك في المباراة كاملة.

أما في الهجوم، فتألق رودريجو وسجل فينيسيوس من لمسة رائعة افتقدها في المباريات السابقة، هذا بجانب إعطاء فرصة لبراهيم دياز والمشاركة كبديل خلال المباراة.

ما قدمه الفريق الثاني لريال مدريد قد يكون خير دعم للفريق في الفترات الأخيرة من الموسم والتي ينافس فيها على بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

الحاضر الغائب

أخيرا حصل لوكا يوفيتش على فرصة وشارك أساسيا في المباراة بعد غياب عن المشاركة الأساسية منذ مباراة ريال مايوركا في الدوري الإسباني ولتكون مشاركته الأولى منذ مباراة ريال بيتيس في الجولة 12.

لكن مشاركة يوفيتش لم تكن مثمرة، فلم يظهر بالشكل المنتظر، ربما بسبب الابتعاد عن المشاركة أو لخوض المباراة بجوار الثنائي الشاب فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس.

اللقطة الأبرز ليوفيتش في المباراة كانت لفرصة في مواجهة سيمون مينوليه لكن الحارس البلجيكي تصدى لتسديدته وحولها لركنية لتكون التسديدة الوحيدة له في المباراة.

واكتفى يوفيتش بصناعة فرصة واحدة للتسجيل مع الفوز بـ 4 كرات هوائية خلال 75 دقيقة خاضها ضد كلوب بروج، ليكون بمثابة الحاضر الغائب في اللقاء.

ماكينة أهداف لا تتوقف

يبدو أن رودريجو لا يزال مستمرا في إثبات نفسه وقدراته الهجومية وذلك بعدما سجل هدفا رائعا افتتح به مهرجان أهداف ريال مدريد.

هدف رودريجو رفع رصيده إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد ليكون هداف الفريق ويتساوى مع كريم بنزيمة.

ميزة رودريجو لم تكن في الهدف فقط بل في إكمال 3 مرواغات بدقة 100% وأكمل 28 تمريرة من 29 مع الإسهام في هدف فينيسيوس.

سحر مودريتش

قدم لوكا مودريتش مباراة جيدة للغاية وكلل مجهوده بتسجيل هدف رائع من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

مودريتش استفاد من النظام الذي وضعه له زيدان بعدم المشاركة لدقائق كثيرة في المباريات قد ترهقه فيما بعد، وأسهم في سيطرة ريال مدريد على وسط الملعب ومساعدة فريقه في الخروج بالكرة تحت الضغط الذي كان يطبقه فريق المدرب فيليب كليمينت.

مباراة كلوب بروج كانت المباراة الرابعة التي يكملها مودريتش حتى نهايتها.

89% كانت دقة تمريرات مودريتش الذي أكمل 68 تمريرة من 76، مع صناعة فرصتين للتسجيل.

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