يتوجه محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب منتخب مصر إلى مقر النادي الأهلي في الوقت الحالي من أجل التوقيع الرسمي للفريق.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل النادي الأهلي، بأن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي تواجد في منزل كهربا صباح اليوم الخميس وأتما الاتفاق على كل شيء.

أمير توفيق غادر منزل كهربا بعدما أتم الاتفاق معه، وعاد لمقر النادي الأهلي من أجل تجهيز العقود.

ويتوجه كهربا حاليا من منزله إلى مقر النادي الأهلي في الجزيرة من أجل توقيع العقود رسميا، والتقاط أول صورة له بقميص الفريق.

في وقت سابق، علم FilGoal.com بتعهد النادي الأحمر أولا بدفع الشرط الجزائي في عقد كهربا مع ديسبورتيفو أفيش وقيمته 400 ألف يورو كان اللاعب الدولي سددها مسبقا من أجل إنهاء العلاقة مع النادي البرتغالي .

ووافق كهربا على النزول بقيمة التعاقد الخاص به ليكون متوافقا مع لاعبي الفئة الأولي في الأهلي وتحديدا أخر مبلغ تم دفعه لصفقة حديثة وهي صفقة انضمام حسين الشحات.

وكان رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أعطى الضوء الأخضر خلال الأيام الماضية لإتمام الاتفاق مع كهربا.

يذكر أن كهربا رحل عن الزمالك دون رغبة النادي الأبيض قبل نهاية الموسم الماضي، بحجة نهاية عقده مع النادي الأبيض الذي يقول مسؤولوه إن العقد لايزال ساريا.

وانضم صاحب الـ25 عاما إلى أفيش في سوق الانتقالات الصيفية الماضية وشارك مع الفريق في 5 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

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