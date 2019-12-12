مران الأهلي - انتظام معلول ولطفي.. كدمة لـ صلاح محسن وآلام عضلية لـ أزارو

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 14:04

كتب : أحمد الخولي

علي معلول - الأهلي

عقد رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي جلسة مع اللاعبين لشرح أخطاء مواجهة وادي دجلة أمس الأربعاء.

وليد أزارو

النادي : الأهلي

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد على حساب وادي دجلة ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وشهدت التدريبات الجماعية انتظام كل من علي معلول الظهير الأيسر وعلي لطفي حارس مرمى الفريق.

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وكان معلول قد عانى من الإصابة في مباراة النجم الساحلي بافتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وغادر صلاح محسن المران قبل نهايته بقليل بسبب كدمة وطبيب الفريق ذهب ليطمئن على حالته.

أما وليد أزارو فاشتكى من آلام عضلية وغادر المران هو الآخر قبل نهايته بقليل ووضع ثلج بعد فحصه من جانب الطبيب.

كما عقد فايلر جلسة مطولة مع رامي ربيعة مدافع الفريق.

وانفرد الأهلي بصدارة ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة بعد تحقيق الفوز في خمس مباريات خاضها الفريق حتى الآن.

وعقد فايلر محاضرة في غرفة الملابس قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

ويعتبر الأهلي أقوى خط هجوم بتسجيل 17 هدفا في خمس مباريات وأقوى خط دفاع باستقبال هدف وحيد.

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