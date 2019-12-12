ثنائي سيتي وثلاثي ليفربول ورباعي ريال مدريد يتنافسون على جائزة أفضل برازيلي

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 18:51

كتب : FilGoal

فيرمينو

ترشح ثلاثي ليفربول أليسون بيكر وروبرتو فيرمينو وفابينيو لجائزة السامبا الذهبية لأفضل لاعب برازيلي.

ثلاثي ليفربول ضمن قائمة تضم 30 لاعباً مرشحون للجائزة السنوية لأفضل لاعب برازيلي يلعب في أوروبا.

ويتواجد ثنائي مانشستر سيتي جابريل جيسوس وإيدرسون في المنافسة، مع رباعي ريال مدريد، إيدر ميليتاو ورودريجو وكاسيميرو وفينسوس جونيور.

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تياجو سيلفا وماركينيوس ونيمار نجوم باريس سان جيرمان ينافسون على الجائزة أيضا.

وفاز فيرمينو بالجائزة عام 2018 بعد منافسه مع مارسيلو لاعب ريال مدريد ونيمار لاعب باريس سان جيرمان.

التصويت سيكون عن طريق الصحفيين، ومجموعة من الشخصيات أصحاب المستوى الرفيع، بالإضافة للتصويت الجماهيري.

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