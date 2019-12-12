بالفيديو - رائعة الشحات وصاروخية بنشرقي ضمن أفضل 5 أهداف بأبطال إفريقيا

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 18:05

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي يسجل ويحتفل بهدف الزمالك في بريميرو دي أوجوستو

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" 5 أهداف كالأفضل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتواجد هدف حسين الشحات لاعب الأهلي في مرمى الهلال السوداني ضمن القائمة.

وكذلك حضرت صاروخية المغربي أشرف بنشرقي في شباك بريمييرو دي أجوستو من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

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وفي الجولة الثانية من دور المجموعات استعاد الأهلي والزمالك الانتصارات مرة أخرى بعد السقوط في الجولة الأولى أمام النجم الساحلي ومازيمبي على الترتيب.

وفاز الأهلي على الهلال بهدفين لهدف، فيما تخطى الزمالك نظيره الأنجولي بثنائية بيضاء.

ويلعب المارد الأحمر مع بلاتينيوم في الجولة المقبلة، ويواجه الزمالك زيسكو يونايتد.

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