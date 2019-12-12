سلة - قبل نصف نهائي إفريقيا.. تفوق للاعبي الأهلي وسبورتنج في قائمة الأفضل

تنطلق غدا الجمعة منافسات نصف نهائي بطولة إفريقيا لسيدات كرة السلة على صالة 3 باستاد القاهرة وتشهد تواجد الأهلي وسبورتنج لأول مرة.

يواجه سبورتنج فريق فيروفيارو الموزمبيقي حامل لقب النسخة الماضية في السادسة مساء بينما يلعب الأهلي أمام إنتر كلوب الأنجولي (البطل التاريخي) في الثامنة والربع مساء.

تفوقت لاعبات الأهلي وسبورتنج في دور المجموعات والدور ربع النهائي الإقصائي بعد خوض كل فريق 4 مباريات حتى الآن.

احتلت الأمريكية شاكيلا نان محترفة الأهلي قائمة أفضل لاعبة والأكثر تأثيرا مع فريقها حتى الآن.

كما احتلت شاكيلا صدارة اللاعبات الأكثر استخلاصا للكرة بمعدل 13.8 مرة في المباراة الواحدة.

وتأتي كيلسي ميتشيل محترفة الأهلي الأخرى في قائمة اللاعبات الأكثر تسجيلا للنقاط بـ 103 نقطة في الأربع مباريات بينما حلت أسرار ماجد في المركز الرابع برصيد 71 نقطة وجاءت ثريا محمد لاعبة الأهلي في المركز التاسع برصيد 56 نقطة.

وجاءت كيلسي أيضا كأكثر اللاعبات تسجيلا للتصويبة الثلاثية بمجموع 17 مرة ناجحة ويليها لاعبة نادي سبورتنج أسرار ماجد برصيد 14 مرة.

أما في التمريرات الحاسمة فتصدرت مي حلوة قائدة فريق سبورتنج القائمة بـ 30 تمريرة حاسمة متفوقة على جميع لاعبات البطولة.

وضمنت مصر الحصول على ميدالية واحدة على أقل تقدير في البطولة وهو ما سيحدث للمرة الأولى في تاريخ مسابقة إفريقيا لأندية السيدات.

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