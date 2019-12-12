اقترب أحمد بوسكا ومحمد صالح من الرحيل عن النادي المصري في شهر يناير المقبل، فيما يتأجل قيد إسلام صلاح مجددا.

يعاني النادي المصري العديد من الإصابات الطويلة في الفريق. أحمد بوسكا حارس المرمى، وإسلام صلاح قائد الفريق، ومحمد صالح المدافع الفلسطيني تعرضوا لقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري حسم موقف إسلام صلاح مدافع الفريق، وقرر تأجيل قيده لبداية الموسم المقبل.

وعقد محمد الخولي نائب رئيس النادي، جلسة مع إسلام صلاح مدافع الفريق، اتفق معه خلالها على تأجيل قيده لبداية الموسم المقبل نظرا لعدم اكتمال شفائه بعد واستمرار عملية تأهيله وحاجته لفترة أطول لاستعادة لياقته، على أن يتم صرف مقدم الموسم الحالي خلال الأيام المقبلة.

من جهة أخرى، علم FilGoal.com من مصدر داخل النادي المصري، بأن الإدارة بصدد الاجتماع بأحمد بوسكا ومحمد صالح لاعبا الفريق المصابين خلال الفترة المقبلة.

والأقرب في تلك اللحظة هو رحيل بوسكا عن الفريق خلال شهر يناير، وبعدما أتم علاجه بشكل كامل.

وبخصوص مصير محمد صالح مدافع الفريق، فإن مصيره لم يحسم بعد انتظارا لموقف شيخ موكورو جناح الفريق الإيفواري.

ويبحث المصري تدعيم دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن رغم عودة محمد صالح من الإصابة وظهوره بشكل جيد قبل إصابته، لكن قيده يتعذر حاليا بسبب تغيير لوائح القيد قبل بداية الموسم وتحديد مقعد واحد فقط للاعبين الشمال إفريقيين أو الفلسطينيين والسوريين.

وبما أن المصري يقيد بالفعل مفتاح طقطق كلاعب شمال إفريقي (ليبي)، فلا يمكن للمصري قيد محمد صالح إلا بعد رحيل أحد لاعبيه الأجانب.

وينتظر المصري حاليا موقف شيخ موكورو. اللاعب الإيفواري موقوف بقرار من الفيفا بسبب مشاكل بينه وبين ناديه السابق هلال أُبيض السوداني، لكن الفريق البورسعيدي بدأ مفاوضات حاليا مع الفريق السوداني لحل الأزمة. وفي حالة حل مشكلة إيقاف شيخ موكورو، فالأقرب هو استمرار اللاعب مع المصري خاصة في ظل قيده إفريقيا، وحينها سيرحل محمد صالح عن الفريق في شهر يناير، ويتم التدعيم بمدافع مصري.

وفي حالة عدم حل مشكلة موكورو، سيرحل اللاعب الإيفواري عن المصري ويتم قيد محمد صالح في قائمة المصري بداية من شهر يناير.

ويستعد المصري لمواجهة المقاولون العرب بعد قليل، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

طالع أيضا

اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك أرسل مذكرة لحفظ حقه في أزمة النقاز

خبر في الجول – مركز جديد لـ إسلام جابر أمام بيراميدز

"تسونامي الديمقراطي" يهدد إقامة الكلاسيكو.. واحتمالية نقله لملعب محايد

خبر في الجول – فايلر يضع إليكي كخيار أول لدعم هجوم الأهلي

تعرف على أرقام بليسنج إليكي هدف فايلر في تعاقدات يناير

النقاز يرد على مرتضى منصور