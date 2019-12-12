محمد الشامي: منافستي مع بيكيتي لصالح الإسماعيلي.. ولن نفرط في فرحة الجماهير

صرح محمد الشامي جناح الإسماعيلي بأنه لن يفرط في الفرحة بعد الفوز على مصر للمقاصة، وسيبدأ الاستعداد لمباراة نادى مصر في المباراة المقبلة".

الإسماعيلي فاز على مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف مساء أمس الأربعاء في بطولة الدوري.

وقال الشامي في تصريحات عقب اللقاء: "الهدف الذي أحرزته في مرمى المقاصة أسعدني بطبيعة الحال، ولكن سعادتي الأكبر في تحقيق فريقنا الفوز واستعادة مسيرة الانتصارات في مسابقة الدوري".

وأضاف "أرحب بالمنافسة لأنها ترفع من مستواي الفني والبدني".

مهاجم الإسماعيلي أتبع "تألق بيكيتي يمنحني حافز كبير على تقديم المزيد من الجهد، وفي النهاية هي تصب في مصلحة الفريق".

الشامي أتبع "لا تهمني مشاركتي بالتشكيل الأساسي أو أن أجلس على دكة البدلاء لأن الأهم عندي مصلحة الفريق".

وأتم "أركز مع فريقي سعيا لإعادته للمكانة التي يستحقها".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة نادي مصر يوم 15 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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