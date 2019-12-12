خاص مدير الكرة في الإسماعيلي لـ في الجول: لم يكن أمامنا سوى الفوز على المقاصة

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 13:43

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الجزيرة

صرح صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، بأن فريقه لم يكن أمامه سوى الفوز على مصر للمقاصة.

الإسماعيلي فاز على مصر للمقاصة بهدفين مقابل لا شيء مساء أمس الأربعاء.

وقال صبري المنياوي في تصريحات لـFilGoal.com: "لم يكن أمامنا سوى تحقيق الفوز على مصر للمقاصة من أجل تحسين مسارنا في الدوري".

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وأضاف "كنا نخشى تحقيق أي نتيجة غير الفوز في هذا اللقاء، لأن مسيرة الفريق مذبذبة في الدوري، وكنا نعلم أنها لن تبدأ في التصحيح إلا بتحقيق فوز".

مدير الكرة أكمل "ما يطمئننا على القادم هي تلك الروح والحماس التي لعب بها اللاعبين المباراة، والتي أثبتت أن الفريق لديه الرغبة لتعديل ما يمر به".

وأتم "سنعمل جميعا، الأساسيون مننا والاحتياطيين وكل أجهزة الفريق على أن يكون القادم أفضل للفريق ويليق باسمه الكبير".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة نادي مصر يوم 15 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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