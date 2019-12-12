رمزي: دوافع الزمالك أكبر من بيراميدز.. ولدي تحفظ على صفقة كهربا

يرى هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن الكفة تميل نحو الزمالك نسبيا عندما يلاقي بيراميدز، مساء اليوم الخميس في بطولة الدوري المصري ووصف رمزي لقاء الفريقين بأنه "مباراة قمة، ومهمة للفريقين".

محمود كهربا النادي : ديسبورتيفو أفيش بيراميدز الزمالك

وقال رمزي عبر القناة الأولى: "بيراميدز يضم لاعبين على مستوى عال جدا، والزمالك يمر بفترة عدم استقرار، ويراقب الأهلي بعد تحقيقه للعلامة الكاملة".

وأضاف رمزي "الفوز للزمالك مهم جدا لاكتساب اللاعبين والجماهير الثقة والدخول في المنافسة بعد الابتعاد 5 نقاط عن الأهلي".

وتابع "بيراميدز هذا الموسم ليس بقوة الموسم الماضي، بعض اللاعبين المميزين رحلوا إضافة إلى عدم استقرار في الإدارة الفنية".

واستدرك "أما الأهلي مستقر جدا ويؤدي بقوة واللاعبون لديهم ثقة في الجهاز الفني، وهو ما انعكس بدوره على الجماهير، والفريق يؤدي بشكل مميز جدا في الدوري مع تعثر وحيد ضد النجم الساحلي".

وواصل هاني رمزي "بالنظر للأندية الثلاثة، الأهلي الأفضل".

وأوضح رمزي "مباراة بيراميدز أكثر أهمية للزمالك بعد جمع 10 نقاط في 5 مباريات، لذا ستكون مواجهة حساسة له، بيراميدز مستقر نسبيا مع ديسابر، ولكن اعتقادي أن دوافع الزمالك أكبر".

وتحفظ هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر على الصفقة الوشيكة بانتقال محمود عبد المنعم "كهربا" إلى صفوف الأهلي.

وصرح رمزي "كهربا لاعب مميز وكبير، لكن لدي بعض التحفظ، هل الأهلي يحتاجه في هذا المركز؟".

وأضاف "أعرف كهربا منذ أن كان لاعبا في إنبي، عندما يركز في الكرة، تكون إمكانياته عالية".

واستدرك "لكن هناك صراع بين الأهلي والزمالك، كل ناد يحاول خطف لاعب من الآخر".

وأشار هاني رمزي "إلا أنه بالتأكيد تم عرض اللاعب على المدير الفني ريني فايلر، وأبدى اهتماما بضمه".

واختتم تصريحاته "هناك خطة فنية بأن كهربا سيكون مفيدا للأهلي في الفترة القادمة".

طالع أيضا

اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك أرسل مذكرة لحفظ حقه في أزمة النقاز

خبر في الجول – مركز جديد لـ إسلام جابر أمام بيراميدز

"تسونامي الديمقراطي" يهدد إقامة الكلاسيكو.. واحتمالية نقله لملعب محايد

خبر في الجول – فايلر يضع إليكي كخيار أول لدعم هجوم الأهلي

تعرف على أرقام بليسنج إليكي هدف فايلر في تعاقدات يناير

النقاز يرد على مرتضى منصور