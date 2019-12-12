سلة - مدرب سيدات الأهلي: أتمنى مؤازرة الجماهير بقوة في مواجهة إنتر كلوب الصعبة

ناشد علي هاشم المدير الفني لسيدات سلة الأهلي، جماهير النادي بالحضور بشكل مكثف خلال مواجهة إنتر كلوب الأنجولي في نصف نهائي بطولة إفريقيا المقامة على استاد القاهرة.

ويلعب الأهلي أمام إنتر كلوب في الثامنة والربع من مساء غد الجمعة بنصف النهائي في مواجهة قوية، إذ أن الفريق الأنجولي هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 5 مرات ووصيف النسخة الماضية.

وقال علي هاشم في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "مباراة إنتر كلوب صعبة لأنه فريق قوي جدا، شاهدنا جميع مبارياته وسنشاهدها مرة أخرى لوضع أفضل خطة للمباراة".

وأضاف "سندرس الفريق عن طريق الفيديو ويتم عقد جلسة مع اللاعبات للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الأنجولي".

وناشد هاشم جماهير الأهلي قائلا: "أتمنى حضور الجماهير بشكل مكثف لمؤازرة الفريق لحسم المباراة".

وأوضح "الدعم الجماهيري يحفز اللاعبات ويؤثر بالسلب على الفريق المنافس".

وتابع هاشم "سعيد بأداء لاعبات الأهلي حتى الآن خاصة المحترفات لديهن بصمة قوية وأتمنى استمرار ذلك يوم الجمعة".

وعن أخطاء الفريق قال هاشم: "بعد الخسارة أمام فيروفيارو لم يكن أمامنا الوقت الكافي لتصحيح الأخطاء لكن تحدثنا مع اللاعبات وتم تهيئتهن نفسيا".

وأتم المدير الفني لسيدات الأهلي تصريحاته "نسعى للوصول إلى النهائي لأول مرة في تاريخ الأهلي والمنافسة على اللقب".

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