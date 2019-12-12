مباراة مرتقبة في استاد القاهرة، حامل لقب الكونفدرالية يتحدى فريقا لم يقدر أحد على إسقاطه في الموسم الحالي. مواجهة بين موهوبين في الميدان وبين فرنسيين خارج الملعب.

يلتقي الزمالك مع بيراميدز مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وبعد تسجيله لأربعة أهداف مع الزمالك في عهد كارتيرون، يتوقع أحمد سامي مدرب طلائع الجيش الأسبق، بأن يكون أشرف بنشرقي هو فرس الرهان الأبيض.

على الجهة الأخرى، يرى سامي بأن عبد الله السعيد، وإيريك تراوري سيكونان عامل قوة بيراميدز في اللقاء.

وقال أحمد سامي في تصريحات لـFilGoal.com: "المباراة بين الزمالك وبيراميدز ستكون هجومية منذ البداية. وأي فريق سيسجل أهداف سيلجأ للنواحي الدفاعية واللعب على الهجمة المرتدة".

وأضاف "الفرق الكبيرة ليس لديها تحفظات وإن كان هناك تحفظ للمدير الفني، سيكون من سيباستيان ديسابر وليس باتريس كارتيرون لأن كارتيرون يرغب في عمل رصيد للجماهير فسيبدأ المباراة بشكل هجومي لتسجيل هدف مبكر واللعب على الكرة الطولية هو أسلوب كارتيرون، لكن دفاع بيراميدز في الكرات الهوائية منظم".

سامي أتبع "بالنسبة لنادي بيراميدز، بالتأكيد عبد الله السعيد وإيريك تراوري مهمين من النواحي الهجومية، ويكون للفريق شكل بسبب هذا الثنائي ويأتي بعدهما محمد فاروق".

وأكمل "أما بالنسبة للزمالك، بنشرقي أكثر لاعب مستواه عال حاليا، ويأتي من بعده مصطفي محمد".

مدرب الجيش السابق واصل "دفاع بيراميدز ليس ضعيفا، فقد رأيناه منظما في الكونفدرالية خارج أرضه، ودفاعه أفضل نسبيا من الزمالك".

وأتم "الزمالك توج بالكونفدرالية وهذ منحه دافع قوي، ومعه مدير فني جديد منح دافع قوي للاعبين أيضا، في المقابل يعمل ديسابر بشكل جيد في إفريقيا، والمباراة ستكون قوية ومتكافئة، وأي فريق سيفوز سيحصل على دفعة قوية في المنافسة لأن المنافسة على الدوري حاليا بين الأهلي، والزمالك، وبيراميدز".

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