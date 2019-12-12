كرة سلة - أسرار ماجد: أسعى لمساعدة سبورتنج للتتويج بالبطولة ولا أبحث عن ألقاب شخصية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 11:40

كتب : محمد سمير

أسرار ماجد - لاعبة سيدات سبورتنج كرة سلة

أعربت أسرار ماجد لاعبة سيدات سبورتنج لكرة السلة عن فخرها بأدائها في البطولة حتى الآن والإشادات التي تتلقاها، لكنها شددت على بحثها عن مساعدة الفريق وليس التفكير في الألقاب الشخصية.

وقالت أسرار في تصريحات للصحفيين: "لا يشغلني أنني ضمن أكثر اللاعبات تسجيلا للنقاط في مباراة اليوم، فأنا لا أبحث عن الألقاب الشخصية".

وأضافت "تفكيري فقط في مساعدة الفريق لتحقيق الانتصارات والتتويج بالبطولة في النهاية فهذا هو هدفنا".

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ونجحت أسرار ماجدة في تسجيل 25 نقطة في فوز سبورتنج على CNSS الكونغولي 86-42 في ربع نهائي بطولة إفريقيا لسيدات السلة المقامة في مصر.

ويصطدم سبورتنج في السادسة مساء غد الجمعة بمواجهة فيروفيارو الموزمبيقي ضمن مباريات نصف النهائي.

وتابعت أسرار تصريحاتها "الفريق الكونغولي كان يركز في الدفاع على كل اللاعبين وليس لاعبة بعينها".

وأتمت أسرار تصريحاتها "هدفنا تحقيق الفوز باللقب والفريق الباحث عن البطولة لا يخشى من يواجه عليه الانتصار في كل المباريات".

وتأتي أسرار ماجد في المركز الرابع من ترتيب مسجلي النقاط في البطولة برصيد 71 نقطة في 4 مباريات.

ولعبت أسرار 119 دقيقة بمعدل 29.7 دقيقة في المباراة الواجدة وبمعدل تسجيل 17.8 نقطة في المباراة.

وسجلت أسرار 14 تصويبة ثلاثية ناجحة حتى الآن وصنعت 16 تمريرة حاسمة.

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