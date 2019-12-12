مواعيد مباريات الخميس 12-12-2019 والقنوات الناقلة – قمتان مصريتان.. والدوري الأوروبي

الزمالك يواجه بيراميدز. واليوم يبدأ مبكرا في الثانية والنصف مساء.

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يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس، والموافق 12 ديسمبر 2019، والقنوات الناقلة.

الاتحاد السكندري يبدأ اليوم بمواجه طنطا على استاد الإسكندرية في الثانية والنصف مساء. لقاء يبث عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

في الخامسة مساء تقام أولى قمم اليوم المصرية بين النادي المصري والمقاولون العرب. لقاء يذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

ثم سيكون الختام بقمة الجولة بين الزمالك وبيراميدز الساعة السابعة والنصف مساء. لقاء يذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

الدوري الأوروبي

آرسنال يحل ضيفا على ستاندرلينج في بلجيكا الساعة الثامنة إلا خمس دقائق. مباراة تذاع عبر قناة بي إن سبورت 1.

ويلعب مانشستر يونايتد مع ألكمار الساعة العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورت 1.

في نفس التوقيت، يلعب سبورتنج براجا الذي يضم أحمد حسن "كوكا" أمام سلوفان براتيسلافا عبر بي إن سبورت 7.

وأخيرا، يلعب ولفرهامبتون مع بشكتاش التركي، والذي يضم محمد النني الساعة العاشرة مساء أيضا، عبر قناة بي إن سبورت 2.

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