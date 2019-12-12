بايرن ميونيخ يعلن تفاصيل إصابة كومان

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني تفاصيل إصابة الفرنسي كينجسلي كومان التي تعرض لها في دوري أبطال أوروبا أثناء مواجهة توتنام.

وتعرض الفرنسي لإصابة قوية بعدما سقط دون أي تدخل من لاعبي الخصم أثناء استلام الكرة في الدقيقة 27.

ووفقا لموقع بايرن ميونيخ الرسمي، كشف الطبيب هانز فيلهلم مولر عن التشخيص النهائي لإصابة اللاعب وتبين أنه لديه تمزق في أربطة الركبة اليسرى.

الإصابة تتطلب ارتداء اللاعب جبيرة ولم يتم تحديد مدة غياب اللاعب أو موعد عودته.

الفرنسي البالغ 23 عاما غاب الموسم الجاري في 3 مباريات فقط الموسم الجاري وجميعها جلس خلالها على مقاعد البدلاء.

وشارك في 20 مباراة سجل 4 وصنع 5 في جميع المسابقات.

وعزز بايرن ميونيخ صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة بعدما تفوق على توتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام دور المجموعات.

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