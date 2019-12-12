صلاح ينافس على جائزة هدف الجولة في دوري الأبطال

ينافس نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على جائزة أجمل أهداف الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بهدفه أمام سالزبورج.

صلاح أحرز هدفه رقم 200 في مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخبات بطريقة مدهشة أمام سالزبورج، وقاد الفريق للفوز 2-0، والتأهل لدور الـ16 من المسابقة.

ويتنافس الدولي المصري مع 3 أهداف أخرى، بينها الهدف الرائع الذي سجله حسام عوار لاعب ليون في شباك لايبزيج.

وهدف داني أولمو لاعب دينامو زغرب أمام مانشستر سيتي وهدف فيليبي لاعب أتليتكو مدريد في شباك لوكوموتيف موسكو.

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ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 11 هدفا هذا الموسم، بواقع 7 أهداف في 16 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وأهدر الدولي المصري 4 فرص حقيقية للتسجيل قبل أن يسجل هدفا رائعا حين راوغ حارس سالزبورج وسدد الكرة في المرمى بقدمه اليمنى من زاوية مستحيلة.

الهدف الذي سجله صلاح كان الثاني لليفربول في اللقاء بعد دقيقة واحدة من هدف نابي كيتا في الدقيقة 57.

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ليفربول تأهل وفي جعبته 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الثاني، أما رصيد الفريق النمساوي فتوقف عند 7 نقاط في المركز الثالث، بينما رصيد جينك نقطة وحيدة.





















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